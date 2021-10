Přečkala válku i ničivé povodně. Připomeňte si 90 let historie pražské zoo

Víte, že pražská zoo se mohla rozkládat také ve Stromovce nebo v zahradě Kinských na Smíchově? A že od prvních plánů na její vybudování uplynulo už 140 let? Že jí dva lachtany věnoval herec a divadelní principál Vlasta Burian? Nahlédněme do historie zahrady, která již 90 let provází Pražany cizokrajnou faunou.

Pojízdná reklama na Zoo Praha | Foto: se souhlasem archívu Zoo Praha