Výjimkou byl mladík z Klatovska, který se stal obětí znásilnění a našel v sobě odvahu to oznámit. Deníku pod příslibem zachování anonymity po soudním líčení vypověděl svůj příběh a my ho teď připomínáme v souvislosti s causou Feri, kdy se o tomto trestném činu a trestech za něj hodně diskutuje. Mimochodem, i za znásilnění muže z Klatovska padla tehdy jen podmínka.

„Šel jsem tenkrát z hospody, kde jsem si dal asi pět piv. V absolutní tmě ke mně přistoupil ten muž. Dal mi ránu pěstí, já spadl na kolena. On mě odtáhl za mez, kde mi stáhl kalhoty a trenýrky a znásilnil mě. Je to proti mně střízlík, ale byl silnější než já,“ řekl Deníku mladý muž, který se nedokázal ubránit, protože měl po velmi vážné dopravní nehodě zdravotní problémy, zejména s motorikou.

Při znásilnění větší fyzickou újmu neutrpěl, ale po činu se zhroutil a strávil týden na psychiatrii, kde ho lékaři dávali dohromady. „Tam mě z toho docela dostali. Nějak jsem se s tím smířil, ale pořád mám v sobě malou dušičku, když jdu někam v noci sám. Pořád se bojím,“ líčil Deníku znásilněný muž a při vzpomínce se bezděky oklepal, ač od hrozné chvíle tehdy uplynulo už půl roku.

Zdrcená rodina

Rána to byla v onu osudnou lednovou noc nejen pro mladíka, ale i jeho rodinu, která žije na malé vesnici. „Ráno kluka hledáte a pak se dozvíte, že je na psychiatrii, protože ho přepadli a znásilnili. Horší už snad může být jen to, když o dítě přijdete,“ řekla Deníku mužova maminka, která se z případu nemohla vzpamatovat.

„Přežili jsme hroznou bouračku, po níž byl šest týdnů v kómatu. Řekli nám, že nebude chodit ani mluvit, že neuvidí ani neuslyší. Všechno jsme zvládli. Ale mohu vám říci, že těch čtrnáct dnů potom, co se vrátil po znásilnění z nemocnice, bylo strašně krutých. I ve svém věku se málem nechal vodit za ruku, bál se jít i do obchodu,“ řekla Deníku žena, která viděla pro pachatele znásilnění jejího bezmocného syna jediný trest: „Měl by si jít sednout. Ale já se bojím, že se z toho dostane.“

Nespletla se. Sedmačtyřicetiletý muž byl sice za znásilnění odsouzen, ale ač mu hrozilo až osm let vězení, vyvázl s dvouletým trestem, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu třiceti měsíců.