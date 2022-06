Spolu s dalšími lidmi ze záporožské a oděské oblasti žije nyní Nazar v hostelu na pražských Vinohradech. „Je to tu skvělé. Troufám si říci to nejlepší, co jsem mohl najít,“ popisuje mladík. Donedávna jich v tamních prostorách bylo ubytováno dvanáct, z toho polovina dětí. Asi před dvěma týdny tu jedna z žen porodila miminko, takže váleční uprchlíci tu mají ještě veseleji.

Osazenstvo hostelu přijelo do Prahy po skupinkách a mají štěstí, že si všichni vzájemně sedli. Díky iniciativě aktivního majitele hostelu ve volném čase sportují nebo si prohlédli prostory české Poslanecké sněmovny. I to Nazar zaznamenal na sociální sítě. Na Ukrajinu telefonuje nebo píše své mamince, babičce a třem mladším sourozencům. Je rád, že s nimi udržuje kontakt.

Studium na youtubera

Zatím sice nechodí do školy, šestkrát týdně ale navštěvuje kurz češtiny. Jelikož vyrůstal ve skromných podmínkách a nebojí se práce, našel si brigádu v podobě úklidu vinohradského domu. Zapojil se i do pomoci krajanům - ukrajinským uprchlíkům. Zároveň se chystá na studium. Jelikož rozumí technice a to, co zažil, ho baví předávat dál, vybral si multimediální střední školu ve středočeském Buštěhradu. Tam je kupříkladu obor videoprojekce, kde studují i budoucí youtubeři.

To je mezi mladými lidmi oblíbená disciplína. A když se někomu daří, může se tím slušně uživit. „Věřím, že pokud se na školu dostanu, mnohé se tam naučím,“ řekl Nazar. Jelikož je tu bez rodičů i jiných zákonných zástupců, přihlášku ke studiu mu podepsali zdejší úředníci Orgánu sociálně právní ochrany dětí (takzvaný OSPOD), který v takových případech vykonává roli opatrovníka nezletilých.

Obložené chlebíčky

Na sedmnáctiletém mladíkovi je vidět, že se snaží domluvit a zapamatovat každé české slůvko. Vedle zmiňovaného kurzu češtiny proto společně s ostatními z hostelu udržuje také nástěnku, kam si české výrazy zapisují. Ty hojně používané, jako pozdravy, poděkování, dotazy na cestu nebo při jednáních s úřady, už má Nazar v malíčku.

Příjemné je pro něj i tuzemské klima. „Je tu trochu tepleji než na Ukrajině,“ chválí si.

Chutná mu zdejší jídlo. Pří zmínce o něm vyloženě zazáří. Oblíbil si především obložené chlebíčky. Tato typicky česká specialita, jejíž podoba může být stejně pestrá jako třeba pizza, tedy co dům dal, ho přímo fascinuje. „Taky se mi líbí, že se tu lidi usmívají,“ dodává Nazar.