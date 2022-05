Malá revoluce. Češi dostanou chytré elektroměry, o akci se však příliš neví

Podle odborníků si již banky i jejich klienti na toto zvyšování pomalu zvykli, takže své sazby u spořicích účtu nejprve zvyšují malé banky následované většími. „Na první pohled to samozřejmě vypadá jako ráj na zemi, protože úrok čtyři procenta už pocítí i klienti u menších vkladů,“ uvedl Michal Skalický ze společnosti Partners. Přesto podle něj o velké vítězství nejde, protože úrok z nastřádaných peněz stejně pokulhává za inflací.

Šokující sazby

Navíc se očekává, že letošní inflace ještě poroste. Přitom již v dubnu oproti stejnému měsíci loňského roku vzrostla o 14,2 procenta. „To znamená, že ani čtyř či pětiprocentní úrok na spořicím účtu finance českých střadatelů nijak dramaticky neochrání,“ vysvětlil Skalický. Navzdory tomu je podle něj dobrou zprávou pro majitele spořicích účtů, že v příštích dnech či týdnech nejmenší banky úročení u svých spořicích účtů ještě více zvýší. „Budou lákat ještě více šokujícími sazbami. U středních a velkých bank bych očekával pozvolnější a menší korekci,“ odhal Skalický.

Lidem s ušetřenými penězi proto doporučuje, aby si na spořicích účtech nechávali jen okamžitě dostupnou rezervu v pohotovosti pro brzké použití. Pokud chtějí s inflací bojovat účinněji, měli by podle něj své peníze investovat.

Podle hlavního analytika společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Richarda Bechníka nabízejí lepší úrokové zhodnocení produkty kombinující vklady s investicemi. „Klient se ale musí nechat informovat od poradce, zda vysoký úrok nebude na druhé straně kompenzován horší výkonností špatného fondu,“ upozornil Bechník.

Bezpečná investice?

Opatrným klientům by proto Bechník doporučil zejména fondy zaměřené na dluhopisy. „Nyní se u těchto fondů nezřídka pohybujeme v čistém vyjádření po odečtení průběžných poplatků na zhodnocení přes pět procent,“ konstatoval. „Stále se navíc jedná o bezpečnou investici, kde se navíc snadno dostanete k penězům,“ tvrdí Bechník. Jejich úrokové sazby zřejmě navíc ještě více porostou, proto může být výnos ještě vyšší.

Do dalšího vývoje úrokových sazeb ovšem ještě brzy může promluvit prezident Miloš Zeman. Před týdnem jmenoval novým guvernérem ČNB Aleše Michla, jenž se ani ve své dosavadní roli člena bankovní rady netajil s odporem k růstu základní sazby. Za pár týdnů přitom končí funkční období dalším dvěma členům bankovní rady. Není přitom vyloučeno, že je Zeman nechá nahradit dalšími odpůrci zvyšování sazby. Ti by pak kormidlo centrální banky mohli otočit a místo dalšího zvyšování centrální úroků by úroky zůstaly na stávající úrovni, nebo by v druhé polovině roku mohly i klesat.

Jak se vám mohou zhodnotit úspory

(Jaké úroky za jakých podmínek nyní banky a kampeličky nabízejí)

Banka Úroková sazba (v procentech) Podmínky Trinity Bank 5,08 Fixace na 12 měsíců Spořitelní družstvo NEY 4,77 Minimální vklad 20 000 korun, výplatní lhůta jeden měsíc Expobank 4,01 Equa Bank Až 4,0 Zůstatek do 3 milionů korun. Úrok se připíše, pokud v daném měsíci nejde z účtu odchozí platba Spořitelní družstvo Artesa Až 4,0 Záleží na konkrétním případě podle výše zůstatku J&T Banka 4,0 Při minimálním vkladu milion korun Fio Banka 4,0 Do 200 000 korun. U vyšších vkladů je úrok 3,0 procenta Creditas 3,6 Do výše 350 tisíc korun Air Bank 3,5 Do výše 250 tisíc korun Hello Bank 3,1 Do výše 200 tisíc korun

Zdroj: webové stránky peněžních ústavů