Škárka podle obžaloby vloni 1. listopadu v úmyslu vybít svou frustraci, umístil na svůj veřejně přístupný facebookový profil příspěvek, v němž mimo jiné zaznělo: „Zbyteční lidé – zbavme se jich. Dnes jsem na ČT zaregistroval reklamu na fond „Nedoklubko", který podporuje předčasně narozené děti s hmotností, kdy „se vejdou do dlaně". Jinými slovy nevyvinuté zrůdy, které budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží. Budou nás stát pouze peníze a jejich přínos nebude ani nula, ale pouze mínus. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály. se přiživují na vykrádání státního rozpočtu pod rouškou solidarity s mentály a inkluzí.“

Dále tvrdě zkritizoval neziskovky s tím, že jediným řešením je stopnout jim veškerou státní finanční podporu. „Stát se musí probrat a zbavit se „zbytečných lidí". Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální, či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti td.) nesmí být společností protěžování. Zbavme se zbytečných. P.S. Už se těším na komentáře potrefených dobrosrá… „zbavme se Škárky"…," uzavřel.

První trest přišel hned vzápětí, byl propuštěn z věznice na Borech, kde pracoval jako vychovatel.

Na policii Škárka řekl, že vzhledem k tomu, co článek vyvolal, rozeslal tiskovou zprávu novinářům a za své formulace se omluvil. Omluvný dopis zaslal také spolku Nedoklubko. Dále uvedl, že nechtěl, aby jeho text směřoval k vyvolávání násilí, to rozhodně neměl v úmyslu. Dnes by některé formulace volil jinak. Svůj text považuje za omyl. Tvrdil také, že výraz „zbavme se jich“ použil v nadsázce.

Líčení se bude konat ještě tento měsíc. Pokud bude Škárka uznán vinným, navrhuje mu státní zástupkyně za přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod uložit trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 24 měsíců.