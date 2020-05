Česká republika má ještě v živé paměti takzvanou metanolovou aféru z roku 2012 - na 50 lidí v ní padlo za oběť nepoctivým obchodníkům na černém trhu s alkoholem, kteří do potravinářského lihu namíchali jedovatý metanol, aby tak zlevnili jeho výrobu.

Při té příležitosti se také objevily v tisku zmínky o tom, že k takové hromadné otravě nedošlo na českém území poprvé. Hned několik podobných případů se přitom váže právě k okamžikům bezprostředně po osvobození v roce 1945. Oběťmi těchto nehod byli převážně sovětští vojáci, kteří chtěli spláchnout prodělané vypětí a kvalitní alkohol neměli po ruce.

Všechno začalo radostně…

"Velké nadšení zavládlo, když 9. května odpoledne v půl čtvrté projíždělo naší obcí první auto s ruskými vojáky. Občané objímají tyto první naše zachránce a téměř každý radostí slzel," zachytil šťastné okamžiky bezprostředně po osvobození kronikář obce Libeř, nacházející se na jih od Prahy. Tato obec se spolu se sousedními Psáry jen několik dní předtím postavila statečně na odpor těžce vyzbrojené SS skupině pronikající od Benešova do Prahy, za který zvlášť Psáry zaplatily krvavým masakrem svých obyvatel.

I proto byli její obyvatelé šťastní, že je všemu konec. Přesto však následující řádky kroniky lehce naznačují, že šťastné oslavy se zřejmě občas trochu "zvrtly": "Každý rád koná vše, co stávající situace vyžaduje, ba i některé trestuhodné případy ze strany některých ruských vojáků jsou s ochotou přehlíženy a odpouštěny," píše kronikář.

Jaké případy? To už kronikář neuvádí. Jen ještě zmiňuje, že ve dnech 12. a 13. května přihnali Rusové velké množství koní a hovězího dobytka, které pásli na okolních loukách a sekali pro ně jetel. "Padlo na toto zásobování všechno krmení, které se v katastru obce urodilo. S radostí a nadšením dávali občané vše, co bylo ze strany ruských vojáků žádáno. Až do 6. července trvala v naší obci návštěva ruských osvoboditelů," dodává kronikář.

Líh z vranské továrny otrávil 26 vojáků

Vojáci Rudé armády se od 10. května do 10. června zabydleli také v okolních obcích Libeň a Zlatníky, kde dostali k dispozici místní školu, ale jak poznamenává zlatnická kronika, jako jeden velký vojenský tábor vypadala v těch pohnutých dnech celá obec. A právě tady došlo podle zlatnické kroniky k nehodě, v níž sehrál hlavní roli nekvalitní alkohol.

"Válka skončila, ale umírání ne. Dvacet šest ruských vojáků se omylem otrávilo po vypití neznámého jedu, šedesát vojáků osleplo," uvádí zlatnický kronikář.

Jak se to stalo? V tomto směru i zlatnická kronika uvádí jen zprostředkovanou informaci: vojáci si údajně z nedaleké továrny ve Vraném nad Vltavou (pravděpodobně z tamějších papíren, pozn. red.) přinesli "nějaký líh, ze kterého si upravili vodku".

"Byl to líh dřevitý do barev, který je nepřizpůsobivý k pití. Mezi ruskými vojáky se prý našli odborníci, kteří lihový nápoj po úpravě ochutnali a prohlásili, že se dá pít. A tak se připíjelo na vítězství, ukončení války, na zdraví Stalina a na všechny, kteří válku přežili," uvádí zlatnický kronikář.

Líh dřevitý či dřevný přitom není nic jiného než zastaralý název pro metanol, vycházející z toho, že metanol se původně vyráběl suchou destilací dřeva, především bukového.

Na náhrobku sovětských vojáků na hřbitově ve Zlatníkách se o této události nepíše, jsou tam uvedena jen jména pohřbených osvoboditelů. Nikde není zmíněno, že jejich smrt byla vlastně jen důsledkem tragického omylu. "Válka je krutá ve všech podobách," uzavírá zlatnický kronikář.

Případů bylo víc

Incident z Libně a Zlatníků byl možná nejrozsáhlejším případem tohoto typu, ale v květnových dnech pětačtyřicátého roku nebyl jediným. Některé z nich shrnul už v roce 2012 pro web Železničář autor Martin Navrátil.

Známý je podle něj incident z Ústí nad Labem, kde se od 10. května 1945 léčil na otravu alkoholem a zlomeninu v nemocnici sovětský vojín Alfred Kutssan (po měsíci zemřel).

Podle dalšího nejmenovaného zdroje, který Železničář zmiňuje, zemřelo tehdy po požití metanolu z cisterny z chemičky v Ústí nad Labem na následky otravy sedm sovětských vojáků a jeden Čech.

"Rozsáhlejší případ otravy metanolem byl zaznamenán na našem území i v roce 1968, kdy sovětší vojáci vypili tekutinu, kterou našli v odstaveném autě a o níž si mysleli, že jde o alkohol. Zemřelo jich tehdy pět. Mimochodem, případ otravy sovětských vojáků metanolem ukradeným ze železničního vozu je znám také z tehdejší Německé demokratické republiky," píše Navrátil. Také v tomto případě sehrála roli pravděpodobně nedostupnost "legálního alkoholu" a snaha přebít psychické vypětí.

A proč se vojáci, stejně jako v roce 2012 další desítky běžných občanů, nechali jedovatým nápojem tak snadno ošálit? Zákeřnost metanolu spočívá v tom, že předem nijak "nevaruje": vypadá, voní a chutná stejně jako potravinářský líh, neliší se ani barvou plamene, pokud se zapálí. Dokonce ani poté, co se ho někdo napije, nepůsobí ze začátku jinak než běžný alkohol - vyvolává lehkou opilost a nijak "nenaznačuje", že je nebezpečný.

Jedovatým se stane až poté, co se začne v játrech rozkládat nejdřív na formaldehyd, a dále pak na kyselinu mravenčí. Ta mimo jiné poškozuje oční sítnici, proto je častým důsledkem otravy metanolem trvalé oslepnutí, vyvolává prudkou bolest břicha a utlumuje centrální nervový systém, což může vést až k smrti.