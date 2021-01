„To, co se stalo ve Státním zdravotním ústavu, je nepřijatelné,“ řekl premiér Andrej Babiš. A dodal, že tyto excesy už se nebudou opakovat. SeznamZprávy totiž přinesl informaci, že byli naočkováni lidé, kteří nepatří do prioritních skupin, zejména pak tedy příbuzní zaměstnanců.

„Hovořil jsem s ředitelem Státního zdravotního ústavu, který si závažnost situace uvědomuje a k dnešnímu dni rezignoval," dodal poté Blatný.

Státní zdravotní ústav byl podle něj osloven spolu s ostatními ústavy, které jsou schopni zajistit očkování jako jedno z očkovacích míst. „Dostalo nejmenší možnou dávku. Použití bylo stejné jako pro ostatní - zdravotníci a senioři v domovech,“ řekl Blatný. „Budu chtít další vysvětlení, budu to šetřit,“ dodal.

V první etapě má být očkováno asi 830 tisíc lidí, podle vakcinační strategie za leden a únor. Už začalo očkování zaměstnanců nemocnic, záchranných služeb a klientů a zaměstnanců domovů pro seniory a dalších lůžkových zařízení sociálních služeb.

Zájemce o očkování z řad zdravotníků nebo seniorů se nejprve registruje na webu crs.uzis.cz. Při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde kód pro potvrzení, což je bezpečností opatření proti neoprávněnému přihlašování do počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny, vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.

Až očkovací centrum vypíše první volné termíny, bude si je moci přihlášený zájemce rezervovat. Bude na to registračním systémem upozorněn pomocí SMS a přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Vybírat si rovnou bude termín pro obě dávky.

Lidé podle Blatného dostanou certifikát o provedené vakcinaci. „Certifikát občan obdrží od očkovacího místa v tištěné i elektronické podobě,“ upřesnil Blatný. Heslo k certifikátu zaslaného e-mailem dostanou lidé prostřednictvím SMS.

Epidemiologická situace

Blatný zhodnotil epidemiologickou situaci. Růst epidemie se podle něj zastavil, ale počty nakažených zranitelných případů jsou stále vysoké. To se promítá i do situace v nemocnicích. Denně je podle něj 650 až 700 nových příjmů. Celkové počty hospitalizovaných dál stagnují.

„Je potřeba udělat vše pro to, abychom ulevili nemocnicím. Počty budou ještě v tomto týdnu vysoké, mohou dokonce mírně růst, ale v příštím týdnu by se mohla situace obracet i tam," řekl ministr.

Vysoké počty nakažených po Vánocích byly důsledkem uvolnění a nedodržení části populace. „Opatření přijatá po 26. prosinci však fungují. To se nyní začína projevovat a musíme vydržet,“ dodal Blatný.

Další vývoj potřeby nemocniční péče je však stále velmi rizikový. „Dnes se například řeší další tři překlady pacientů z Karlovarského kraje do jiných krajů, probíhá doplňování personálu, bylo odesláno několik vojáků do Karlovarského kraje a další kraje jsou rovněž ve složité situaci," dodal Blatný. Řešením je podle něj efektivní testování a očkování.

K včerejšímu datu bylo vykázáno 70 798 očkování, v reálu je jich je ale podle Blatného podstatně víc. Ministerstvo bude informovat o počtu nově naočkovaných osob i o počtu dávek. Premiér Andrej Babiš však není s tímto počtem spokojen. „Nejsem spokojený, když jsme dostali 174 plat a při pěti dávkách je to 169 tisíc a máme vykázáno 70 tisíc,“ řekl s tím, že je potřebné, aby ministr Blatný více apeloval na ředitele očkovacích center.

Zabezpečení očkování

Zebezpečení očkování jde přes Centrální rezervační systém. Systém bude spuštěn pro vybranou část populace od zítra, tj. 15.1. Od 18. 1. nebo nejpozději 22. 1. bude i pro zdravotníky možné se registrovat přes tento centrální rezervační systém. „Důvodem tohoto odkladu je zabránění zneužití tohoto systému, pokud by někdo nebyl zdravotník, ale vydával se za něj. Přes víkend bude systém provázán se seznamem zdravotníků,“ vysvětlil Blatný.

Zadání termínu pro očkování druhou dávkou vakcíny nebude třeba zadávat manuálně, upřesnil Blatný. Systém to provede automaticky. „Ale bude možné je ještě upravit, o tom ještě budeme informovat,“ doplnil ministr zdravotnictví.

Pravidla rezervačního systému jsou podle něj jasná, aby se zabránilo tomu, že by chtěl někdo předbíhat. „Je to neetické a nepřípustné. Pokud by se objevila informace, že se někteří lidé pokouší tento rezervační systém obcházet, tak budeme muset vydat taková opatření, aby lidé, kteří by chtěli předbíhat, byli potrestáni," řekl Blatný.

Pokud by lidé nemohli přijít na termín pro očkování druhou dávkou vakcín, mohou být podle něj vytvořeny seznamy náhradníků. Musí však splňovat prioritizaci očkování občanů. Odhadl ale, že podle něj nebude množství nevyužitých vakcín příliš velké.

Očkování v různých centrech může být podle jejich kapacit či dodávek vakcíny zahájeno v různý čas. V současné době je jich 31, většinou při velkých nemocnicích. Postupně budou vznikat také velkokapacitní centra například v kulturních domech, sportovních halách nebo dalších místech s možností parkování většího množství lidí.

Přípravu rezervačního systému kritizovali krajští hejtmani. Například podle předsedy Asociace krajů ČR nebylo možné si předem vyzkoušet nápor, který může po spuštění přihlašování vzniknout. Přístup do systému většina dostala v pondělí, mohli si ale vyzkoušet jen fiktivní registraci k očkování nebo správu údajů, která budou upravovat přímo jejich očkovací centra.