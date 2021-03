S nápadem na úřední maturitu, tedy to, že by letos maturanti na maturitním vysvědčení mohli mít známky podle průměru za celé své studium střední školy, přišel premiér tento týden. Mnozí odborníci s tím nesouhlasí.

"Zaměstnával jsem 35 tisíc lidí a nikdy jsem se na maturitu neptal. Zeptal jsem se: Máš schopnost učit se novým věcem? Máš schopnost a chceš pracovat? Máš nějaké cíle? Máš nějaké sny? Jsi urputný? Umíš cizí jazyky? Jaké máš zkušenosti, co jsi dělal mimo školu?" vyjmenoval, co je podle něj při hledání zaměstnání podstatnější než maturita. Podle Babiše je potřeba vést o nutnosti maturity celospolečenskou debatu.

Studenti jsou podle jeho názoru současnou obtížnou situací v pandemii stresovaní, mnozí pomáhají jako dobrovolníci, dostávají se do kontaktu s těžce nemocnými i se smrtí. "Proč nejsme lidský, proč to neumíme pochopit, proč tolik trváme na tom, že je to důležité, když v jiných státech to chápou? Takhle se k tomu postavili v Norsku, Irsku, Kanadě," uvedl. Vysoké školy se při přijímacích zkouškách podle něj samy rozhodnou, zda student má tu či onu formu maturity, podle toho ho zvýhodní, či naopak.

Školské asociace a spolky v reakci na premiérův návrh uvedly, že o případných úpravách v maturitách by neměl rozhodovat on, ale ministr školství s odborníky. Návrh premiéra považují za nesystémový a populistický. Důvodem pro rušení maturitní zkoušky podle nich nemůže být výuka na dálku. Uvažovat by se o tom mělo jedině v případě, pokud by vláda nedokázala snížit šíření covidu-19. Premiér již dříve uvedl, že s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) je ohledně letošních maturit dlouhodobě v rozporu.

Správný návrh?

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové úřad s ohledem na epidemický vývoj jedná se zástupci škol a ve hře jsou například posuny termínů nebo další úpravy obsahu maturit. Rozhodnutí by mělo padnout do konce příštího týdne. Už v lednu ministr oznámil, že se podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se má prodloužit čas a ústní zkoušky mají zůstat. Praktické zkoušky mohou mít jinou formu, případně se mohou posunout na léto.

Podle České středoškolské unie (ČSU), která zastupuje asi třicet tisíc středoškoláků v ČR, je ale návrh Babiše správný. Kvalita distanční výuky je podle žáků často horší než prezenční vzdělávání, takže dosavadní úpravy v maturitách považují za nedostatečné, uvedl předseda ČSU Viktor René Schilke. Zájemci by podle ČSU zároveň neměli přijít o možnost složit klasickou zkoušku.