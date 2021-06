Ministerstvo zdravotnictví snížilo maximální cenu za testy na covid-19 pro samoplátce. O změně v cenovém věstníku platné ode dneška informovalo v tiskové zprávě. PCR test stojí nově nejvýše 814 místo 1510 korun a antigenní test 201 místo 351 korun.

Testování na covid-19 antigenními testy | Foto: ČTK

"V současné době má každý občan hrazené dva PCR testy měsíčně a jeden antigenní test týdně. Kromě toho chceme, aby i další testy, které si lidé hradí sami, byly cenově co nejdostupnější, protože jsou podmínkou pro vstup do služeb, na akce, do zdravotnických a sociálních zařízení i pro cestování," uvedl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).