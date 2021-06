„Nový uprchlický tábor v Praze díky Pirátům. Všechna naše média o tom samozřejmě mlčí. Je to možné?“ píše se v příspěvku, který na stránkách facebookové skupiny „Jsme vlastenci! Svou VLAST nezradíme! ??“ (název přepsán bez jazykové úpravy, pozn. red.) zveřejnil v úterý 8. června uživatel vystupující pod jménem Miroslav Matějka. Skupina má kolem 2,9 tisíce členů.

Předvolební verze lži

Matějkův příspěvek je novou "předvolební" verzí lži, která se už několikrát na sociálních sítích objevila a několikrát také byla doložitelně vyvrácena.

O čem všem se v této aktuální verzi píše? Na místě „nového uprchlického tábora“ prý dříve býval autocamp, po němž ještě zbyla reklama, ale na vratech se nyní údajně nachází „diskrétní oznámení“, že je zavřeno. Následuje předvolební agitace: „"V Praze je mnoho obecních bytů, které jsou po tom, co jejich obyvatelé zemřeli, prázdné, ale oficiálně nejsou pro české občany k dispozici, dostanou je, samozřejmě zdarma, imigranti, pokud se rozhodnou tu zůstat! (neoficiální informace od jednoho z úředníků pražského magistrátu).Jen tak namátkou drobnost, aby i nerozhodnutí a zabednění občané věděli koho volit. !!“ (Ponecháno bez jazykové úpravy, pozn. red.)

Poté se v hoaxu objevuje vylhaná pasáž u táboru pro uprchlíky, složená ze dvou částí. Podle první je už vybudován: „Obohacenííííí jako dárek naší pravice !!! Je třeba to urychleně šířit neboť v Praze už Hřibovci zase zvedají hlavu. Díky Pirátům je v Praze vybudován nový uprchlický tábor.“

Podle druhé se teprve buduje: „Za panování Pirátů na pražském magistrátu se buduje v Praze tábor pro běžence, který je umístěn v sousedství Loděnice Trója! Tábor bude poskytovat imigrantům dostatečný prostor pro ubytování i volné aktivity. Za zmínku stojí připomenout, že v dosahu pěší chůze je obnovovaná Trojská lávka, která nasměruje zájemce do nově renovovaného parku Stromovka. Park jistě poskytne ‚vyžití‘ všem podle zvyklostí z jejich opuštěných afrických a asijských domovů! Tam bude bordel. Na to těm primitivům stačí pár hodin, aby to tam zdevastovali.“ (Převzato bez jazykové úpravy, pozn. red.)

Důvod, proč se obě části liší, je prostý - jak si ukážeme, druhá část, píšící teprve o budování, je převzata ze starší verze hoaxu, jež byla nově pouze doplněna. Hoax zakončuje verzálkami psaný apel, který se opět vrací k otázce voleb: „TAKŽE U VOLEB NA TO VZPOMEŇTE… A TENTO PŘÍSPĚVEK V CO NEJVĚTŠÍM POČTU SDÍLEJTE!!!“

Celý příspěvek je samozřejmě naprostý nesmysl. „Praha žádný tábor nevybudovala, je to hoax, který se delší dobu šíří na sítích,“ sdělil Deníku tiskový mluvčí Magistrátu Hlavního města Prahy Vít Hofman.

Skutečnost, že jde o znovu rozšířenou lež staršího data, dokládá například ona zmínka o „obnovované Trojské lávce“. Práce na znovupostavení Trojské lávky, která se zřítila v prosinci 2017, totiž začaly v listopadu 2019 a lávka byla znovu uvedena do provozu v říjnu 2020. Kdyby tedy kdokoli popisoval aktuální situaci v pražské Tróji, nepsal by o „obnovované lávce“, protože ta je zprovozněna a zvlášť o víkendech je provoz na ní velmi frekventovaný. Šiřitelé jsou zkrátka při svém kopírování a opětovném šíření starých hoaxů poněkud nedbalí.

Koluje už přes tři roky

A tato lež má genezi opravdu dlouhou. Konkrétně Deník zachytil hoax o „migrantech u Vltavy“ již v březnu 2018, kdy tato dezinformace již nějakou dobu kolovala v řetězových mailech a na sociálních sítích. Tehdy ji doplňovala fotomontáž pražské náplavky a několika turistických stanů, vytvořená tak, aby se zdálo, že v Praze na břehu řeky vzniklo jakési stanové městečko.

Zveřejněním této fotomontáže na titulní straně tištěného Deníku dokonce odstartovala rubrika Deník proti fake news. Uvnitř tehdejšího vydání byla celá lež samozřejmě vyvrácena.

Znovu se objevila zhruba na přelomu loňského a letošního roku a opět začala běhat v řetězových mailech a internetových skupinách na sociálních sítích, například ve skupině „Generál Blaško v EU parlamentu!“ s více než sedmi tisíci členy.

Z náplavky do Tróji

Nová verze ale vypadala trochu jinak než ta v roce 2018. Namísto jednou již demaskované fotomontáže ji nově doprovázel snímek jedné z budov v pražské loděnici Trója a stanového tábora složeného z párty stanů v její blízkosti.

Text této verze byl v podstatě zkrácenou verzí hoaxu, jenž se šíří i nyní: také v něm se psalo, že tábor pro běžence je umístěn v sousedství loděnice Trója a v blízkosti „obnovované“ Trojské lávky dosažitelné prý pěší chůzí. Některé formulace byly zcela totožné se současným hoaxem.

Dne 27. ledna 2021 upozornil na tuto verzi server Hlídací pes, který současně zveřejnil její rozkrytí. To provedl student gymnázia v Plzni Oldřich Neumann, který jednak všiml toho, že fotka z Tróje zachycuje zeleň a stromy v plném listí, takže neodpovídá zimnímu období, jednak za pomoci snímků z web kamery zaznamenávající dění přímo ve vodáckém areálu ověřil, že tam žádný stanový tábor nestojí.

Zbývalo zodpovědět otázku, kde se tam tedy párty stany vzaly – byly tam dočasně postaveny v září 2020, kdy v areálu probíhalo mistrovství světa ve vodním slalomu, což Neumann ověřil i na facebookových stránkách Canoe Slalom Prague. Po skončení tohoto sportovního mítinku byly opět demontovány.

Lež má dlouhý život

V současnosti se tato lež šíří již bez fotografie a smyslem jejího opětovného vypuštění je ovlivnění předvolebních preferencí, proto nově obsahuje apely týkající se voleb.

Přestože byla několikrát vyvrácena a obsahuje jasné známky nevěrohodnosti, někteří uživatelé internetu ji provázejí komentáři naznačujícími, že jsou jí ochotni věřit.

„A dopadneme jak ve Francii, ať si je ten debil nastěhuje dom!! Ulice Paříže byly zpustošeny poté, co masová nelegální imigrace z Afriky zdecimovala jedno z největších evropských měst a turistických destinací. Jelikož tito mladí afričtí muži bez dovedností a pracovních vyhlídek – kteří by pravděpodobně nezískali azyl, a pokud by ano, pravděpodobně by byli závislí na vládní pomoci – bloudí licemi, následuje po nich zločin a znásilnění. Nebezpečí je tak rozšířené, že se francouzští občané těmto oblastem vyhýbají a policie se přestala hlídat v centrech nelegálních přistěhovalců zamořených zločinem,“ píše v diskusi pod hoaxem například uživatelka vystupující pod jménem Iva Hozová.

Je bohužel poměrně známým faktem, že uživatelé šířící hoaxy odmítají brát na vědomí detaily a informace, jež jim nezapadají do té podoby příběhu, které chtějí věřit.