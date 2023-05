ANKETA: Jste pro zvýšení rodičovské i za cenu prohloubení státního dluhu?

Premiér Petr Fiala se vrací z desetidenní cesty po Asii. Během ní se dozvěděl, že ministr školství Vladimír Balaš (STAN) rezignuje ze zdravotních důvodů a na jeho místo by měl nastoupit Mikuláš Bek. Na post ministra pro evropské záležitosti STAN nominuje náměstka šéfa diplomacie Martina Dvořáka. Neměla by se ale spíš zřídit pozice ministra pro asijské záležitosti? Neznamenalo by to pro české firmy potřebnější impulz? A nebylo by při pohledu na rekordní státní dluh v prvním čtvrtletí ve výši 2,997 bilionu korun (letos stoupl o 102,2 miliardy) spíš na místě ministerská křesla rušit, než je nadále obsazovat?

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník