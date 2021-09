"Pokud jde o děti mladší než 12 let, tak tady se opět budu odkazovat na stejný argument: vakcína pro tyto děti v tuto chvíli registraci nemá, a to ani u Evropské lékové agentury, ani u americké FDA (Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) a z našeho pohledu tedy v tuto chvíli není dostatek dat proto, abychom mohli vakcínu aplikovat plošně dětem mladším 12 let," uvedl ministr. Zároveň ale dodal, že pokud by nějaký ošetřující lékař vyhodnotil v individuálních případech podání vakcíny jako přínosné, není to vyloučeno.

"Pokud by nějaký ošetřující lékař v rámci takzvané aplikace off-label, to znamená mimo ten systém registrace, vyhodnotil, že nějaké dítě potřebuje vakcínu jako například nějak těžce chronicky nemocný pacient a podobně, tak samozřejmě na svou odpovědnost může tu vakcínu aplikovat. Ale znovu opakuji, je to aplikace off-label, nikoliv standardní aplikace dětem mladším 12 let, tam zatím skutečně toto neplánujeme," doplnil ministr.

Za nešťastné zároveň Vojtěch považuje, že někteří lékaři odmítají dětem od 12 let vakcínu proti covidu-19 aplikovat. "Tak nikdy se nemůžete vyhnout nějakým excesům, já jsem v tomto směru samozřejmě něco zaznamenal. Řešili jsme to i se zástupci praktických lékařů pro děti a dorost, kteří mají zcela opačný názor. Každý má nějaký názor, ale měl by se opírat o nějaké vědecké údaje a nikoliv šířit dezinformace," řekl Vojtěch. Podle něj ministerstvo nemá informace o tom, že by očkování mělo u dětí závažné nežádoucí účinky. "Nežádoucím účinkům se samozřejmě nedá stoprocentně vyhnout, ale ten benefit prostě převažuje." míní Vojtěch.

Tempo šíření koronavirové infekce na pětimilionovém Slovensku v poslední době zrychluje. Podle tamního ministerstva zdravotnictví se Slovensko řadí k zemím s nejrychlejším tempem šíření koronavirové nákazy. Od příštího týdne proto budou ve většině okresů země platit přísnější epidemická opatření. Kromě očkování dětí mladších 12 let bude možné podávat plně očkovaným i třetí dávku vakcíny, a to po uplynutí osmi měsíců od druhé dávky.

Ministerstvo nepočítá ani s povinným očkováním

Ministerstvo zdravotnictví také zatím nepočítá s tím, že by pro některé profese, jako jsou například zdravotníci, zavedlo povinné očkování, uvedl Vojtěch. Podle něj jde o velmi citlivé téma.

"Toto je samozřejmě velká debata, která se vede nejenom u nás, ale i v jiných zemích, tedy nastavení povinnosti očkování pro určité služby jako je zdravotnictví či sociální služby. Zatím to není na pořadu dne. Myslím, že o tom se musí vést nějaká širší debata, ono vše má své plusy a mInusy. Jedna věc je nastavit takovou povinnost, druhá věc je, jak se to pak reálně odrazí v praxi. V některých zemích to vedlo k výpovědím lidí, kteří jsou v těchto službách. Takže to si myslím, že je velmi citlivá věc, a v tuto chvíli to neplánujeme," řekl ministr. Zopakoval ale, že očkování je jediná alternativa pro zvládnutí pandemie.

V Česku ve středu přibylo 376 potvrzených případů koronaviru. Oproti úterý je to o 207 méně, v mezitýdenním srovnání o 114 víc. Počty hospitalizovaných se blíží stovce, ve středu vyžadovalo nemocniční péči 96 pacientů s onemocněním covid-19, ve vážném stavu jich bylo 14. Podle ministra jsou mezi vážně nemocnými převážně neočkovaní lidé.

Odborníci očekávají další nárůst počtu infikovaných i hospitalizovaných. Ve druhé polovině září by mohlo být v nemocnicích i více než 500 koronavirových pacientů, odhaduje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek ve středu uvedl, že v září je mezi novými případy covidu-19 asi 30 procent školních dětí. Další velká část jsou podle něj mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let, kde je stále neočkovaných mnoho. Zdravotníci podle aktuálních dat ministerstva aplikovali od začátku očkování loni v prosinci přes 11,59 milionu dávek vakcíny proti covidu. V úterý bylo naočkováno 13 135 lidí, zhruba o 5000 méně než před týdnem. Plně naočkovaných je v zemi přes 5,8 milionu lidí.