O vyslání speciálu s humanitární pomocí, rouškami, dezinfekčními a hygienickými prostředky požádal minulý týden Petříčka prezident Miloš Zeman. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes před zasedáním kabinetu novinářům řekla, že z hlediska rozpočtu s vysláním speciálu nemá problém, hradit let do Číny bude diplomacie z prostředků určených na humanitární pomoc.

Na organizaci pomoci bude spolupracovat Český červený kříž a Čínský červený kříž, který bude koordinačním příjemcem pomoci na čínské straně. Materiál je vybrán podle požadavků čínských provincií, měst a univerzit, které v Česku mají své partnery. "

Počítáme s tím, že vládní speciál bude mít na palubě až sedm tun materiální zdravotnické pomoci. Nyní projednáváme příslušná povolení s čínskými úřady tak, aby letoun mohl do Číny zamířit na přelomu února a března," uvedl v tiskové zprávě Petříček.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po zasedání kabinetu řekl, že let by se měl uskutečnit mezi 18. únorem a 15. březnem. "Je třeba vyřešit technikálie, cla a přelety, let zajistí stroje Armády ČR," řekl Babiš. Hamáček dodal, že odlet se přizpůsobí i tomu, aby stroj mohl z Číny evakuovat případné zájemce z řad českých občanů. Dodal, že aktuálně se ale nikdo o tuto pomoc nehlásí.

Materiál do speciálu poskytly města, kraje, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. "Pan prezident v rámci Kanceláře prezidenta republiky inicioval finanční sbírku na humanitární pomoc Číně, vybralo se 150 tisíc korun," uvedl minulý týden mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Pomoc z Vysočiny

Na palubě by měla být i humanitární pomoc z Vysočiny. Dárci podle vyjádření třebíčského starosty Pavla Pacala shromáždili takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. O pomoc je požádalo čínské město I-čchang z provincie Chu-pej.

Státní pomoc v hmotnosti zhruba 4,5 tuny měla podle předchozích informací zamířit do Číny dnes z Vídně. Diplomacie dnes hovoří o tom, že pomoc by měla odletět z Vídně tento týden. "A to speciálem kofinancovaným Evropskou komisí. Tento let přepraví také pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem," uvedla diplomacie.

ČR také přispěla šesti miliony korun na program podpory nejen Číny a dalších virem postižených a ohrožených zemí. Součástí programu