Na úpravu cen upozornila dnešní Mladá fronta Dnes (MfD), pošta zdražení odůvodňuje růstem nákladů.

"Zvýšení ceny poštovních poukázek souvisí s kompenzací trvalého růstu nákladů České pošty, které jsou zapříčiněné například růstem ceny pohonných hmot, mezd, energií atd. Zároveň reaguje na poptávku po těchto službách a klade důraz na dodržení principů nákladové orientace ve smyslu zákona o poštovních službách a poštovních směrnic," cituje deník mluvčího České pošty Ivo Vysoudila.

Za prioritní doporučené psaní do 50 gramů lidé od dubna zaplatí 59 korun, za cenné psaní 57 korun. Z poštovních poukázek do 5000 korun bude B v písemné variantě stát 37 korun, v datové verzi 35 korun. Složenka C zdraží na 53 korun a D na 112 Kč. Ceny obyčejných psaní a balíků se nemění.

Ceny doporučených a cenných psaní a některých poštovních poukázek zvýšila Česká pošta už od začátku loňska. Od loňského února obyčejné psaní do 50 gramů doručované do druhého dne stojí 26 korun, tedy o sedm korun víc než před tím.

Česká pošta provozuje 3200 poboček a zaměstnává kolem 28 tisíc lidí. Za loňský rok očekává ztrátu. V roce 2019 firma prohloubila ztrátu o 101 milionů na rekordních 376 milionů korun. Předpokládala přitom propad až 900 milionů korun. K lepšímu výsledku proti plánu podle pošty přispěly vyšší tržby z doručování balíků, úspory nákladů a spravedlivější platby státu za objednané služby.