Morálku mám naprosto v pořádku, říká bývalý premiér Andrej Babiš

Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš sice definitivně nepotvrdil svoji hradní kandidaturu, ale už ví, čemu by se v roli hlavy státu věnoval: „Prezident má velký prostor v ekonomické diplomacii. To je moje profese, to umím. Znám skoro všechny světové lídry a určitě bych českým firmám pomohl. V tom bych byl velmi aktivní, ale jinak je pravda, že prezident má podstatně menší kompetence než předseda vlády. Je to hlavně symbol.“

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek