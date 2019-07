Na návrat lidí na Měsíc, počítající s výstavbou trvalé základny na jeho povrchu, se připravují nejen Američané, ale i Rusové, Číňané, i Evropská kosmická agentura. Jeff Bezos, zakladatel Blue Origin vyvíjející měsíční přistávací modul, odhaduje návrat astronautů na Měsíc v roce 2024.

Příští desetiletí plánuje vyslání astronautů na Měsíc i NASA. Kolonizovat Měsíc dostalo nový impulz, vycházející z objevu ledu pod měsíčním regolitem na dnech kráterů kolem jižního pólu planety. Jeho využití by zjednodušilo život lidí na měsíčním povrchu.

Také je nutné připomenout v jaké době američtí kosmonauti Měsíc navštívili. Bylo to rok po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

A pochopitelně americké prvenství na Měsíci bylo z toho důvodu pro nás v Československu jistou satisfakcí. Všechny přenosy z misí Apollo, pokud mě paměť neklame, byly vysílány v československé televizi. Tyto komentované přenosy vedl Milan Codr, šéfredaktor časopisu Květy, popularizátor kosmonautiky, dále lékař Josef Dvořák a další popularizátor kosmonautiky Jiří Mrázek, který pracoval s mým otcem v Geofyzikálním ústavu ČSAV v Praze.

Otec mi vyprávěl o zákulisí těchto přenosů, jak díky Milanu Codrovi, který to politicky zaštítil, se přenosy z dobývání Měsíce mohly u nás vysílat. Myslím, že na tehdejší dobu to byla kvalitně odvedená práce, a vlastně malý zázrak, že se tak stalo, uvědomíme - li si, že se jednalo o období nástupu normalizace.

A jak bylo prezentováno Apollo v komunistickém Československu, konkrétně v uherskobrodské hvězdárně? Na to vzpomínal Jiří Veselý, zakladatel a dlouholetý vedoucí Hvězdárny Uherský Brod. Jeho vyprávění jsem zachytil na magnetofonový pás a zde jet:

Měli jsme ledajaké i formace o americké kosmonautice, které chodily do Letu, pokud jsem jezdil na přednášky,tak jsem z nich čerpal. To bylo konstatováno dost nelibě, že hovořím o americké kosmonautice, a když jsem byl u těch rudých pánů na zpovědi, tak jsem jim říkal, dobře, obstarejte mně materiály a informace a já budu velice rád říkat fakta o sovětské kosmonautice, ale nemám prameny, které by se daly použít.

O Apollu

Doktor Vítek/ (význačný popularizátor kosmonautiky a projektu Apollo pozn. RaJ.) měl přednášku o Apollu na hvězdárně a ukazoval nám letový deník, on ho dostával. To byla tlustá kniha vázaná do prešpánu (hnědá ohebná lepenka). Desky z letového deníku zachránily Apollo 13. Udělali z nich redukce na trubky k přívodu kyslíku.Atmosféra na přednášce byla vynikající. Děti seděly v uličkách mezi stoly v sále, chodba před kopulí byla obsazená stoly na schodech, na kterých stáli lidi.

O dokumentárních filmech projektu Apollo

Dozvěděli jsme se, že americké velvyslanectví má filmy z těch letů (projekt Apollo pozn. RaJ), my jsme si je půjčovali po částech – jednotlivých misích. Samozřejmě, že to bylo sledováno s nevolí a vypůjčovali jsme si je několikrát.

Najednou jsem byl předvolaný do Závodního klubu ROH, co jsme si to dovolili, objednat si na americkém vyslanectví, všechna Apolla, od 11. do 17. Já jsem říkal, to my vůbec nevíme, my jsme si nic neobjednávali.

Pak vyšlo najevo, že když jsme to měli několikrát půjčené, tak ten dopis, který následoval, obsahoval zprávu, že nám to věnují, že si to můžeme nechat. Musím doplnit, že tyto filmy jsem za mého působení na hvězdárně, promítal ještě dlouho po revoluci.

Jiří Veselý pokračuje

A jsme také jedna z mála hvězdáren, kterou navštívili kosmonauti, pan Cernan ( bylo to v roce 2001 (pozn. RaJ), poslední muž na Měsíci, pan John Blaha, který obsluhoval mikroakcelerometr české výroby na raketoplánu Atlantis. Byl tady také československý záložní kosmonaut pan Pelčák s nimi. Dovezl je sem Jiří Grygar.

Autor: Rostislav Rajchl