Obhájkyně olympijského zlata ze superobřího slalomu na lyžích a paralelního obřího slalomu na snowboardu momentálně trénuje v Itálii. Do Číny se přesouvá v pondělí a začne se intenzivně připravovat. Také v Pekingu bude závodit v obou disciplínách. Změnou je, že letos má program obrácený. Nejdříve prkno, poté lyže. „Uvidíme, jestli to bude výhoda,“ přemítá šestadvacetiletá obojživelnice. „Jako větší problém vidím, že mezi snowboardem a prvním závodem na lyžích jsou jen dva dny. To bude trošičku výzva. Ale hlavně je super, že se závody nekryjí.“

O tratích zatím Ledecká takřka nic neví. „Viděla jsem akorát nějaká videa na netu. Nevím nic víc, než co se dá najít na YouTube,“ neztrácí tradiční dobrou náladu. „Je to smutné, ale všechny jsme na tom stejně. Uvidíme jaký tam bude sníh. Video navíc ten kopec trošku zkresluje, realita bude jiná. Beru to ale tak, že je super, že poznám nový kopec. To je cenná zkušenost. Přece jenom jsem stále začínající sjezdař,“ směje se Ledecká.

Stres si nepřipouští

Na těžké podmínky nijak nežehrá a věří svému týmu. „Vezeme tam hodně lyží, na třicet párů a budeme tam hodně testovat. Olympiáda je specifická v tom, že tam nebudeme moci využít Atomicu. To je pro nás trošku problém, protože mám malý tým. Naštěstí budu začínat na snowboardu a Tomáš Bank bude mít čas testovat.“

Pokud jde o lyže, očekávat se dá jistě její start ve sjezdu a super-G. „Já počítám se vším, tedy i s kombinací. Jen jestli mě svaz nominuje,“ dodává na žertovnou notu Ledecká, která nepočítá jen s týmovým závodem.

Žádný stres si Ester Ledecká nepřipouští ani s novou olympijskou rolí. Po minulých úspěších na ni bude zaměřena velká pozornost. „Ale já si připadám stále stejně, jezdím z kopce dolů, a stále mě to baví. Žádný tlak na sebe nevyvíjím. Na rozdíl od minula už mám v kapse dvě zlata. A všechno, co bude od teď dál, je jen příjemný bonus. Je však jasné, že udělám vše pro úspěch. Ostatně jako v každém závodě.“

Rodiče zůstanou doma

Do Číny Ledecká vyrazí, podobně jako například její slovenská kolegyně Vlhová, bez rodičů: „Zůstanou doma. Moje maminka už má plné zuby vyplňování různých dotazníků a je ráda, že to bude vyplňovat někdo jiný z týmu. A táta bude rehabilitovat s mámou.“

Přestože zamíří česká hvězda již na svoji třetí zimní olympiádu, na účast se znovu hodně těší. „Jak jsem říkala, těším se na nový kopec a na všechny závody. Takové ty ostatní nepříjemné věci, testy, formuláře a podobně už máme naučený ze sezony. Pokud chceme dělat, co nás baví, je to nutnost,“ uzavírá smířlivě jedna z největších českých medailových nadějí pro olympijský Peking.