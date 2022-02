V posledních dnech se hodně mluví o kybernetické hrozbě při pobytu v Pekingu. Některé země vydávají doporučení, aby jejich reprezentanti nechali doma své mobilní telefony a další elektroniku, ale Kryštof Krýzl je v tomto ohledu tak trochu z obliga.

Do Pekingu si bere mobil od kamaráda

„Do důsledku jsem se nějakým zneužitím nezabýval. Vnímám řadu nepříjemných administrativních úkonů včetně povinného nahrání aplikace, i když chápu, že je všechno ovlivněné covidem,“ přemítál.

„Když to ale porovnám se svou první olympiádou, tak tam nebylo nic takového zapotřebí,“ vzpomíná rodák z Prahy na ZOH 2006 v Turíně. „Doba ale pokročila a rizika – hlavně ta zdravotní – jsou asi větší. Tenkrát bylo všechno jednodušší a byrokracie takřka nulová,“ pokračuje člen Dukly Liberec.

V posledních letech Číně závodil dvakrát. „Nějaké šmírování jsem neřešil, ale vím, že dostat se standardně k internetu je složitější. To mě trochu obtěžovalo, ale šlo to obejít. Že by se mi však někdo napíchnul na telefon a pak mě sledoval, tak z toho jsem v hlavě paniku neměl,“ líčí pětatřicetiletý zkušený slalomář.

„Skoro horší pocit jsem měl před osmi roky na olympiádě v Soči, ale z Číňanů přehnané obavy nemám. A musím taky říct, že problém s telefony se mě úplně netýká. S mým se nedávno něco stalo a nefunguje. Provizorně mám mobil půjčený od kamaráda a nový si koupím, až se vrátím z Pekingu.“

Závodění v Číně se od startů na starém kontinentu trochu liší, a to by mohlo českému závodníkovi paradoxně vyhovovat. Bývá tam totiž silnější mráz než jinde a většinou zledovatělý povrch sjezdovek vydrží delší dobu v požadované kvalitě.

„Lyžaři s vyššími čísly tak mají větší šanci na tvrdší pistě zajet solidní časy. Osobně velký mráz nesnáším, ale klimatické podmínky by mi mohly jít trošku naproti. Jsem na to zvědavý,“ usmívá se specialista na obří slalom, jehož nejlepším olympijským výsledkem bylo 17. místo v superkombinaci ve Vancouveru 2010.

Všechno by vyměnil za pořádnou kulisu

V poslední době se závodník s přezdívkou Kitan cítí v pohodě. „Forma v obřím slalomu šla nahoru. Myslím, že se širší špičkou mohu držet krok. Potvrdil jsem si to při evropských pohárech. Po deseti letech jsem se dostal na stupně vítězů. Rychlost tam je, v Pekingu bude hlavní nastavit se mentálně,“ vykládá.

„Jsem ten, kdo bude útočit ze zadních pozic a absolutně nemá, co ztratit. Nejsem pod tlakem a mohu si dovolit zariskovat. Buď se to povede a bude to super, a když ne, tak se neděje nic hrozného. Šanci na vylepšení nejlepšího olympijského umístění určitě mám. Kdybych skončil do patnáctého místa, bylo by co slavit,“ culí se.

Na závody se těší, i když jim bude scházet pravá atmosféra. „Bez diváků to bude netradiční olympiáda. Že se koná v Číně, z toho nadšený nejsem. Může to tam být pěkné a zorganizované do posledního detailu, ale všechno bych vyměnil za to, kdyby se jelo někde v Alpách před šedesátitisícovou kulisou. Bude to exotika,“ krčí rameny.

„Když se jede olympijský závod, má to být se vším všudy. Člověk by se měl od rána klepat nervozitou a cítit ohromnou atmosférou. Je jasné, že to tam olympiádou dýchat nebude. Je to škoda, ale půjde o medaile, a tak to mezi nejlepšími bude velká bitva,“ dodává Krýzl.