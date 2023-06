V souvislosti s prověřováním závažné majetkové trestné činnosti ze dne 27. dubna 2023 v Uherském Brodě pátrají policisté po totožnosti muže na snímku.

Znáte muže na snímku? Volejte policii! | Foto: Policie ČR

„Muž by měl být ve věku 30 až 40 let, střední postavy, výšky kolem 170 centimetrů, s černými vlasy po ramena a oholenou tváří. Oblečený byl do výrazně červené zimní bundy a černých kalhot s bíločerveným horizontálním pruhem na pravé nohavici a bílým vertikálním pruhem na levé nohavici z boku po celé délce. Obutý byl do černých bot a nesl černý batoh na zádech,“ popsal mluvčí policistů v Uherském Hradišti Radomír Šiška.

Kdo má jakékoliv informace o muži na snímku, měl by podle Šišky kontaktovat policii na bezplatné lince 158, případně na čísle 974 678 651. Nebo je možné obrátit se na nejbližší policejní služebnu osobně.