Řada obcí zveřejnila toto upozornění na svých webech anebo jej nechala vyhlásit místním rozhlasem. Během jediného týdne se policisté zabývali hned čtyřmi oznámeními, která se týkala vloupání do zaparkovaných vozidel. Některá další si majitelé aut řeší přes pojištění aut a policistům je ani nehlásí.

„Tyto skutky se staly v Březolupech, Kunovicích, Uherském Hradišti a Velehradě. Pachatelé z automobilů odcizili pracovní nářadí (například elektrická kladiva, vrtáky, pily, frézy, vrtačky). Do vozidel vnikli vždy po překonání zámku na dveřích. Škody se pohybují v řádu desítek tisíc korun,“ řekla Deníku policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Na Velehradě došlo k vloupání do dodávky a zároveň i dílny jednoho majitele.

„Stalo se to v noci v řadové zástavbě u hlavní silnice a šlo doslova o nájezd. Přijeli, vybrali dodávku i dílnu a zmizeli. Šli po nářadí,“ popsal případ velehradský starosta Aleš Mergental.

Upřesnil, že za jeho působení v čele obce podobný případ na Velehradě nepamatuje.Také v Mistřicích podobnou krádež v uplynulé době zaznamenali.

„Ano. Je to nějaký týden zpátky. Vesměs tady ale řešíme různá poškození aut, poškrábaných, hozenou cihlu do skla vozu a podobně. Jestli je někdo večer naštvaný z radaru, který tady měří rychlost a zlost si vybíjí tímto způsobem, to nevím. Jsou to vylomeniny,“ uvedl mistřický starosta Vlastimil Jánoš.

Od začátku letošního roku evidují policisté v okrese Uherské Hradiště už devět takových případů.

„Za celý loňský rok nám bylo oznámeno 26 vloupání do vozidel,“ sdělila policejní mluvčí.