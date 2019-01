Slovácko - Majitelé hospod na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku mohou mít zase o něco lehčí spánek. V těchto dnech se totiž policistům z Uherského Brodu podařilo zadržet tři mladé lidi ze Slovenska, kteří jsou s největší pravděpodobností pachateli krádeží v několika pohostinství v regionu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

„Jedná se o 21letou dívku a dva 23leté mladíky trvale žijící na Slovensku. Ti se začátkem srpna letošního roku vloupali do restaurace v Uherském Brodě, v obci Bánov a v obci Pašovice. V restauračních zařízení tito lidé vnikli násilím do výherních hracích automatů a způsobili tak celkovou škodu včetně poškození vybavení provozovny 46 tisíc korun,“ vypočítala mluvčí Policie České republiky v Uherském Hradišti Jitka Zámečníková. Dva z obviněných se budou zodpovídat z krádeže, dalšího mladíka policisté propustili. V případě prokázání viny hrozí zlodějům až tři roky za mřížemi.

O zadržení pachatelů krádeží se majitelka pohostinství v Bánově dozvěděla od redaktorů Slováckého deníku. „Je to pro mě naprosté překvapení. Policisté mi zatím ještě nic neřekli. Vůbec nevím, co na to říct, ale pokud by se objasnilo vykradení automatů v naší hospodě, budu samozřejmě ráda,“ netajila své překvapení majitelka pohostinství v Bánově Jana Kryštofová.

Zadržení lapků uvítal s úlevou také bánovský starosta Zbyněk Král. „S majitelkou hospody jsem mluvil hned po vykradení její provozovny. K činu došlo někdy počátkem srpna, dobře si na to vzpomínám. Jsem rád, že se viníky podařilo zadržet,“ poznamenal Král.