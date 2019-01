Bánov – Bourací kladivo, tři vrtačky, svářečku na plasty, závitořez a další nářadí celkem za 131 tisíc korun ukradl zatím neznámý zloděj ze zaparkovaného vozidla v Bánově.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

„Majitel zaparkoval vůz před rodinným domem, v zavazadlovém prostoru ale nechal nářadí, které zloděje nalákalo. Poškodil sklo u zavazadlového prostoru a sebral vše, co mu přišlo pod ruku," popsala krádež mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová.

Zřejmě stejný zloděj se v noci ze středy na čtvrtek 18. listopadu vloupal v Bánově ještě do jednoho vozidla. Do auta se dostal přes dveře zavazadlového prostoru, a to tak, že poškodil zámek. V jeho rukou skončilo sekací kladivo za šestnáct tisíc korun.

Případem se nyní zabývají uherskobrodští policisté, kteří upozorňují řidiče, aby ve vozidlech nenechávali žádné věci.

„I zdánlivě bezcenná věc, může nalákat zloděje," vysvětlila policejní mluvčí.