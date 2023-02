Hlavním obžalovaným je Tlusťák, který v různém postavení coby jednatel, člen představenstva či zmocněnec vystupoval za různé společnosti.

"Podstatou vytýkaného jednání je krácení daně, ke kterému docházelo v letech 2014 až 2018 v souvislosti s reklamami v rámci závodů rallye. Pachatel, kterému je kladena za vinu nejvážnější část trestné činnosti, se dopouštěl toho, že na svých závodních vozech vozil reklamu jiných společností, za to obdržel celkem vysoké plnění za poskytnuté reklamní služby. A následně s tím spojenou svou vysokou daňovou povinnost, respektive vysokou daňovou povinnost společností, jejichž jménem to provozoval, kompenzoval fiktivními vstupy a fiktivními náklady," uvedla Nesvadbová.

Celková škoda způsobená tímto jednáním byla 45 milionů korun.

"Někteří z obžalovaných se dopouštěli toho, že poskytovali obžalovanému fiktivní faktury, a to různou měrou, proto jsou dva ohroženi sazbou dva až osm let, jeden z nich třemi lety odnětí svobody," uvedla Nesvadbová.

Další dva miliony korun škody spočívaly v tom, že obžalovaný pomáhal další obžalované krátit daně její společnosti. Zástupce finančního úřadu u soudu uvedl, že celková škoda byla 47,3 milionu korun.

Tlusťák dnes novinářům řekl, že s obžalobou nesouhlasí.

U soudu chce podle svých slov vypovídat, dnes tak však neučinil. Novinářům také řekl, že se částečně cítí být zneužitý některými lidmi.

"Jestli byly úkony zahájeny v roce 2015, 2016 a jsme u soudu v roce 2023, tak už to si myslím, že je divný postup," uvedl Tlusťák.

Podle svých slov chtěl dříve všechno prokazovat.

"V době, kdy byly domovní prohlídky, měl jsem na skladě spoustu náhradních dílů, mohl jsem všechno prokázat, mohl jsem doložit faktury. V té době jsem se mohl plnohodnotně bránit a všechno doložit. V roce 2018, 2019 jsem rozpustil tým a v roce 2021 mi bylo řečeno, že bych tyto věci měl doložit. Myslím si, že policie měla pět nebo sedm let na to, aby mě k tomu vyzvala, kdy to byl aktuální a nebyl to problém, abych všechno doložil, protože jsem všechno měl," uvedl Tlusťák.

K soudu se dnes dostavili čtyři z pěti obžalovaných. Obžalovaný Dalibor Šerý požádal o konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti. Všichni obžalovaní prostřednictvím svých obhájců uvedli, že se cítí být nevinni.

U soudu vypovídal obžalovaný Lukáš Čala, který podle obžaloby umožnil Tlusťákovi uměle navýšit odpočet DPH a snížit daňovou povinnost o 1,5 milionu korun. Odkázal také na policejní protokol, kde popsal spolupráci s Tlusťákem.

Řekl, že zná Tlusťáka několik let a dělal mu zabezpečení do jeho vozu. Spolupráce s Tlusťákem byla založena na ústní dohodě, objednávky od něj přijímal osobně či telefonicky, šlo o náhradní motor do závodního speciálu, pneumatiky či náhradní díly.

Zdeněk Juha podle obžaloby umožnil Tlusťákovi snížit daně o 193.000 korun. U soudu dnes uvedl, že obžalované osobně nezná a nikdy s nimi nebyl v kontaktu a zná je jen podle jména.

Veronika Vágner podle obžaloby způsobila škodu asi devět milionů korun, Šerý za 12 milionů korun. Žena u soudu uvedla, že manžel měl autoservis a přátelili se s Tlusťákem. Když manžel zemřel, Tlusťák jí nabídl pomoc s domluvili se, že spolupráce bude pokračovat.

Faktury vystavovala a na konci měsíce je posílala do Zlína Tlusťákové, která je předala účetní. Firma byla podle obžalované čtvrtletním plátcem DPH a účetní jí poslala příkaz k úhradě, který zaplatila. Firmu později prodala.

"Zpětně vím, že jsem spoustu věcí měla vyžadovat, ale nevyžadovala," uvedla Vágner. Soud bude pokračovat 7. března.