Nezvanou návštěvu měli v bytovém domě v ulici Lomená v Uherském Hradišti. V době od 11. prosince 2018 do 5. ledna se zloděj dostal do suterénu domu, kde u dveří sklepní kóje vypáčil petlici.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Poté, co se dostal dovnitř, ukradl 4 kusy litých kol značky Volvo, na kterých byly letní pneumatiky. Majiteli vznikla škoda za 32 tisíc korun. Po zloději nyní pátrají uherskohradišťští policisté. Ten je nyní podezřelý z trestných činů krádež a porušování domovní svobody. Na ty zákon pamatuje až dvouletým odnětím svobody.

„Krádeže vloupáním do sklepních prostor jsou v bytových domech poměrně častým skutkem. Vedle důkladného zabezpečení vlastních kójí a přístupů do sklepních prostor, je na místě dbát na důsledné zamykání vstupních dveří do domů a častou kontrolu uvedených prostor,“ varuje mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.