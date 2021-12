„Ihned po přijetí oznámení od příbuzných a záchranářů na místo vyrazila policejní hlídka. Dle zjištěných informací mohl být muž ozbrojený. Vykřikoval, že podpálí dům a všechny zabije. Navíc zde byla důvodná obava, že ublíží i sobě. V domě se také nacházel pes bojového plemene a jedovatí hadi,“ informovala mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Vzhledem k situaci a stupňující se agresi nemocného, přivolali strážci zákona vyjednavače a zásahovou jednotku z Brna.

Poté, co muž přestal komunikovat, policisté ze zásahovky vnikli do domu, muže zajistili a vzápětí předali do péče záchranářů.

„Akce byla ukončena jen díky profesionálnímu zásahu policistů a přijatým bezpečnostním opatřením. Na místě zasahovaly i ostatní složky integrovaného záchranného systému, kterým děkujeme za spolupráci,“ dodala Milena Šabatová.