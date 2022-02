Žena podle jejích slov dělala vše, co po ní muž po telefonu žádal. Nejprve si nainstalovala do počítače aplikaci ANYDESK, která sloužila k dálkovému přístupu, a přihlásila se do svého internetového bankovnictví.

Pokud znáte muže na snímku, volejte policii

Poté už jen sledovala, jak muž provádí v jejím počítači různé úkony s tím, že občas nějakou operaci odsouhlasila v mobilním telefonu.

„Jakmile si všimla, že má na účtu jen 200 korun místo 370 tisíc, ihned ukončila komunikaci a zavolala do banky, aby zablokovala veškeré účty. Zároveň vše oznámila na policii, což bylo asi to nejlepší aktuální rozhodnutí vystrašené ženy. Policistům se totiž ještě ten den podařilo provést několik úkonů, kterými zachránili alespoň část finančních prostředků, které tak budou ženě vráceny,“ dodává Milena Šabatová.

Tento případ je podle ní jedním z mnoha, jenž má stejný začátek. Zároveň je jedním z mála, který má částečně šťastný konec.

„Policisté varují před podobnými investicemi! Neinstalujte si do svých počítačů žádné aplikace, nikomu nesdělujte přístupová hesla k účtům ani čísla platebních karet,“ vzkazuje veřejnosti policejní mluvčí.