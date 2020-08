Justiční omyl. I když k němu nedochází často, přesto se stal případ, kdy ve vězení skončil nevinný člověk. Michala Šnajdra ze Zlínska poslal soud na deset let do nejtěžšího žaláře

v Česku – Mírova. Tam si měl „odkroutit“ trest za únos a vydírání Zuzany V., dcery kontroverzního kroměřížského podnikatele, v lednu 2014.

Verdikt vynesl krajský zlínský soud. Michal Šnajdr neuspěl ani u odvolacího Vrchního soudu v Olomouci. Jeho dovolání zamítl také brněnský Nejvyšší soud. Nikdo za to však nebude potrestán, věc je již promlčena.

Co k tomuto rozhodnutí orgány činné v trestním řízení vedlo? Podle mluvčího Vrchního soudu v Olomouci Stanislava Cika to byly především důkazy.

„V původním řízení bylo k dispozici takové množství důkazů, usvědčujících ve své komplexnosti obžalovaného, že jak zdejší odvolací soud, tak Nejvyšší soud v Brně, neměly vůči rozhodnutí soudu prvního stupně výhrady. Proto bylo odvolání obžalovaného zamítnuto, resp. dovolání obžalovaného Nejvyšším soudem odmítnuto,“ komentoval důkazní situaci, která vedla k rozhodnutí poslat Michala Šnajdra do vězení Stanislav Cik.

Soudy se tak řídily důkazy, které vyšetřovatelé předložili a na Michala Šnajdra seděly „jak ulité“.

Jak se však ukázalo, policie při krocích v trestním řízení pochybila. Na stěžejní informace uvedené v trestním spisu, které policisté údajně nezohlednili, nakonec upozornil samotný Michal Šnajdr. Ten za zdmi mírovské věznice podal trestní oznámení na skutečné pachatele.

„Bylo jasné, že se pachatelé pohybovali v areálu čerpací stanice Rohlenka. Tam jim měla Zuzana V. přivést peníze z trestné činnosti svého otce, které chtěli jejím únosem získat,“ uvedl Michal Šnajdr. Podle něj to dokazovaly záznamy o pohybu telefonních buněk mobilů pachatelů na uvedeném místě.

GIBS: KRIMINALISTÉ CHYBOVALI

Fakt, že trestní řízení nebylo vedeno správně a policie pochybila, nakonec potvrdila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS, Inspekce), která se postupem zlínských krajských kriminalistů zabývala.

„Inspekce na základně všech získaných informací došla k závěru, že v průběhu přípravného trestního řízení došlo k několika pochybením. Nicméně ve vztahu k policistům, kteří na případu pracovali, nebylo zjištěno úmyslné jednání ve smyslu přečinu Zneužití pravomoci přední osoby,“ uvedla mluvčí Inspekce Ivana Nguyenova.

Podle vyjádření GIBS však co se týče případného neúmyslného jednání či kázeňského provinění, je toto vzhledem k promlčecí době již irelevantní. „Na základě těchto skutečností byla záležitost odložena,“ seznámila mluvčí GIBS.

Na závěry Inspekce se na dotaz Deníku odkázalo jak Policejní prezídium ČR (PP ČR), tak Krajské ředitelství policie Zlínského kraje (KŘP ZLK).

„Jednání policistů prověřoval GIBS a Oddělení vnitřní kontroly Policie ČR. K výsledkům interního prověřování jsme již dříve uvedli, že v předmětné věci došlo k pochybení. Nicméně vzhledem k promlčení nemohlo dojít k zahájení kázeňského řízení,“ shrnul za PP ČR Ondřej Moravčík. Se stejným závěrem přišla i krajská policie.

„Krajský policejní ředitel v současné době žádné kroky vůči zainteresovaným policistům nečiní, a to s ohledem na výsledky šetření výše uvedených orgánů, a také s ohledem na dobu, která od případu uplynula,“ seznámil za krajskou policii mluvčí Petr Jaroš. Podle něj se však poté, co se ukázalo, že je Michal Šnajdr nevinný a případ se znovu otevřel, vyšetřováním se ujal jiný tým než ten v roce 2014.

„Je s podivem jak ti co mají být kontrolním orgánem, celou věc zlehčují. Trest deset let není měsíc, rok ani dva. Během mé doby na Mírově tam umřeli dva lidé. Soudy vycházely z lživých informací. Vyšetřování se zaměřovalo díky nadále sloužícímu policistovi jen a jen proti mě. Je zvrácené, že taková věc se může stát komukoliv a nemusí se na to přijít,“ svěřil Deníku svůj pohled na celou kauzu Michal Šnajdr.

V současné době pokračuje hlavní líčení k případu únosu Zuzany V. Obviněna je pětice mužů, z nichž dva se již k činu přiznali. Obviněným hrozí osm až patnáct let za mřížemi.

O případu

K únosu Zuzany V. došlo 14. ledna 2014 v Kroměříži. Žena zaparkovala u krytého bazénu. Zde byla napadena a odvlečena do vozu, ve kterém ji pachatelé zbili, svázali jí ruce, přes hlavu dali pytel a pak celou noc vozili po neznámých místech a chtěli po ní peníze z trestné činnosti jejího otce. Nakonec ji měl Ladislav F. okrást (vzít jí kartu a vybrat 20 tisíc korun – pozn. red.). Při tomto činu jej natočila i kamera. Akce měla skončit tím, že žena únoscům slíbila za propuštění 100 milionů. Muži ji tedy následující den vyložili u obce Vrbky na Kroměřížsku, odkud si žena zavolala pomoc.

Komentář Jany Zavadilové:

V kauze únosu Zuzany V. nejsou dosud potrestáni skuteční pachatelé. Postih dokonce nečekal ani policisty, kteří v případu selhali. Otázka, proč došlo k tak velkému justičnímu omylu, zůstává. Vždyť trest vězení deseti let v nejpřísněji střeženém vězení v ČR, není jako by někdo dostal pokutu za nesprávné parkování. Michal Šnajdr může nyní požádat soud o náhradu škody za své věznění. Čas, který nemohl strávit se svou tehdy dvouletou, těžce nemocnou dcerou, mu však již nikdo nevrátí. Stejně tak nikdo nevrátí Zuzaně V. život bez vzpomínky na to, kdy ji pachatelé přepadli, zbili ji a vtáhli do auta s kápí na hlavě. Deníku se podařilo ji zkontaktovat. „Myslela jsem, že už je konec. Teď se vše vrátilo, jsem už z toho unavená a nechce se mi k tomu vracet, chtěla bych, aby už byl konec,“ přeje si oběť únosu Zuzana V.