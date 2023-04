Svou oběť si vybral náhodně. Nejprve ji udeřil kovovým rýčem a pak ji škrtil. Za brutální útok na ženu v parčíku ve Valašském Meziříčí potrestal už na začátku února olomoucký krajský soud Jana Oravu 15 lety vězení. Stejný verdikt dnes čtyřiatřicetiletému agresorovi potvrdil Vrchní soud v Olomouci.

Jan Orava před Krajským soudem v Olomouci, obžalovaný za pokus o vraždu kolemjdoucí v parčíku ve Valašském Meziříčí | Foto: ČTK

„Obžalovaný byl uznán vinným z pokusu vraždy, ale nikoliv v druhém odstavci, jak chtěla obžaloba, ale v odstavci prvním – nebylo prokázáno, že by se tohoto jednání dopustil s rozmyslem,“ vysvětlil už v únoru po prvním rozsudku soudce Martin Lýsek. V prvním případě by muži hrozila sazba 12 až 20 let, při mírnější kvalifikaci je to deset až 18 let.

Součástí trestu je také ochranné protidrogové a protialkoholní léčení v ústavní formě. Při ukládání trestu soud zohlednil osobu obžalovaného i závažnost jeho jednání. Podle soudu je totiž obžalovaný velice obtížně resocializovatelný. kromě toho má za sebou poměrně bohatou trestnou činnost.

Orava své jednání u soudu nedokázal vysvětlit. Proti původnímu rozsudku se však odvolal a žádal snížení trestu. Vrchní soud mu nevyhověl a potvrdil původní rozhodnutí. „Odvolací soud má za to, že je trest sice přísný, nikoli však nepřiměřeně,“ řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Soud prvního stupně podle něj správně zohlednil, že obžalovaný spáchal více trestných činů, k jakému následku jeho jednání směřovalo, jeho trestní minulost i skutečnost, že naprosto bezdůvodně zaútočil na bezbrannou ženu, a to vícero způsoby – rýčem, škrcením a následně opět rýčem.

Brutální útok se odehrál předloni 31. ledna kolem 22. hodiny. Orava byl v té době opilý, kovový rýč našel cestou na nádraží. Takto vyzbrojený se pak v parčíku poblíž bytového domu schoval u dětského hřiště.

„Vyčkával na nahodilou osobu, která zde bude procházet s cílem, aby ji usmrtil. K procházející ženě poté beze slov přistoupil, roztočil ji a ze vzdálenosti jednoho metru ji s rozmachem udeřil rýčem do temene,“ uvedla státní zástupkyně Michaela Šoková.

V obžalobě je také uvedeno, že když žena upadla, útočník si k ní klekl a začal ji škrtit. Poté se znovu rozpřáhl ve snaze ženu udeřit rýčem do obličeje. Napadená se však intuitivně otočila a rýč dopadl na záda.

Od dalšího počínání Oravu odradil až svědek, který na něj zavolal z balkonu. Agresor poté utekl. Podle žalobkyně žena nezemřela jen shodou šťastných náhod. Napadená utrpěla zranění na temeni, pohmožděniny a z útoku si odnesla traumatický zážitek.

Orava po činu odjel vlakem domů, zásahová jednotka jej dopadla následující den, když se vrátil z práce, kde kácel stromy.

Jan Orava byl v minulosti několikrát trestaný za majetkovou trestnou činnost. Naposledy si odpykal šestiletý trest vězení. Také uvedl, že byl v minulosti několikrát hospitalizován kvůli poruchám chování a léky užívá od roku 2009.