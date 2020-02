V noci z neděle na pondělí si totiž hospodu vyhlédl zloděj.

„Do objektu vnikl poté, co vypáčil okno do jedné z místností. Tam se zaměřil na zásuvky a skříňky za barem a poté vešel do druhé místnosti, kde se taktéž vydal k baru a vše za ním prohledal. Odnesl si několik desítek tisíc korun,“ popsala mluvčí policistů v Uherském Hradišti pachatelův postup.

Vloupání zjistila uklízečka, když přišla do práce.

„Jakmile si odemkla hlavní dveře, uviděla u jednoho z barů pootevírané zásuvky a skříňky. To samé pak zjistila i ve druhé místnosti, kde bylo navíc rozbité okno. Ihned vše oznámila na policii,“ doplnila policejní mluvčí.

Zloději tak za trestné činy krádež a poškození cizí věci hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.