„Výslechem oznamovatele z ministerstva zdravotnictví nebyl potvrzen původní charakter oznámení. Ani dalším prověřováním nebyly zjištěny skutečnosti důležité k zahájení trestního stíhání zadrženého muže a tento byl ve večerních hodinách propuštěn,“ uvedl mluvčí krajských policistů ve Zlíně Vladislav Malcharczik.

Nadále však podle jeho slov pokračuje prověřování této události.

Anonymní telefonát

Důvodem policejního zásahu v Uherskohradišťské nemocnici ve čtvrtek 12. prosince odpoledne byl přitom právě anonymní telefonát na Ministerstvo zdravotnictví ČR, kam měl mužský hlas oznámit, že má zdravotní potíže a nikdo ho nechce vyslyšet.

Následně měl uvést, že by se v Uherskohradišťské nemocnici mohlo stát to, co se stalo v Ostravě. A to jen dva dny po tragédii, při které ve Fakultní nemocnici v Ostravě – Porubě zastřelil dvaačtyřicetiletý muž sedm lidí.

Telefonické vyhrůžky se měl podle policistů dopustit 58letý recidivista z Uherskohradišťska.

Krátce po čtvrteční 15. hodině se proto rozjela policejní akce a vstupy do Uherskohradišťské nemocnice obsadili ozbrojení policisté. V nemocnici mezitím zasedal krizový štáb, který stanovil další postup.

Některé vchody do nemocnice byly uzavřeny, ostatní vstupy hlídali policisté, kteří kontrolovali osoby nacházející se v nemocnici a přicházející dovnitř.

Uniformované složky v areálu špitálu hned doplnili také příslušníci místní městské policie.

„Vyslali jsme tam tři policejní hlídky, které se staly součástí bezpečnostního opatření a od té chvíle spadaly pod rozhodování velitele policejního zásahu,“ upřesnil šéf městské policie v Uherském Hradišti Vlastimil Pauřík.

Pátrání s rychlým výsledkem

Současně se rozjelo intenzivní pátrání po muži, který telefonát uskutečnil. Za hodinu a půl už strážci zákona věděli, kdo je autorem telefonátu. Osmapadesátiletého muže z Uherskohradišťska pak policisté z pohotovostního a eskortního oddělení zadrželi ve Zlíně, v místě jeho současného pobytu, krátce po 17. hodině.

„Žádnou výhrůžku nebereme na lehkou váhu. Mohu ale ujistit pacienty i návštěvníky naší nemocnice, že v tuto chvíli běží její provoz naprosto standardně,“ uvedl ředitel Uherskohradišťské nemocnic Petr Sládek.

Bezprostředně po událostech v ostravské fakultní nemocnici na začátku tohoto týdne se podle Sládka vedení hradišťské nemocnice dohodlo s republikovou i městskou policií na dočasné aktivnější ostraze areálu, tedy častější přítomnosti uniformovaných policistů v Uherskohradišťské nemocnici.

Připravená nemocnice

Nemocnice Zlínského kraje se podle jejich mluvčího Egona Havrlanta letos zapojily do programu na ochranu měkkých cílů ve zdravotnictví. Z hlediska bezpečnosti jde o místa, v nichž se zdržuje větší počet osob. Jednotlivé nemocnice mají zpracovány plány krizové připravenosti a traumatologické plány pro případ neočekávaných a nežádoucích událostí.

„V příštím roce na jaře chystáme v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně velké cvičení zaměřené právě na ochranu měkkých cílů. V Uherskohradišťské nemocnici už podobné cvičení proběhlo před rokem, kdy zdravotníci společně s policisty a hasiči nacvičovali evakuaci osob po fiktivním oznámení, že je v nemocnici umístěn nástražný výbušný systém,“ doplnil mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.