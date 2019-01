Zlínsko - Patnáctiletým vězením za vraždu potrestal ve středu 8. října senát zlínské pobočky Krajského soudu v Brně třicetiletého Karla Milu. Muž byl uznán vinným z toho, že letos v polovině března brutálním způsobem v domku ve Štítné nad Vláří – Popově umlátil osmačtyřicetiletého muže. S tím mu pomáhal i čtyřicetiletý Luboš Svačinka. Ten by měl za těžké ublížení na zdraví strávit ve vězení o čtyři roky méně než Milo.

Obvinění z vraždy Karel Milo a Luboš Svačinka před soudem. | Foto: DENÍK/Filip Mach

Tragická událost se stala letos v noci ze 14. na 15. března v domku rodiny Milových. Tam s nimi bydlel i Svačinka se svou těhotnou přítelkyní a také zavražděný muž.

Toho měl nejprve Svačinka uhodit, když mu osahával přítelkyni. Pak se do sporu připletl i Milo. Ten podle obžaloby na muže zaútočil zřejmě kvůli tomu, že mu několikrát odmítl vzít si na sebe půjčku ve výši několik desítek tisíc korun.

„Opakovanými masivními údery ho bil pěstmi do hlavy, pak ho kopal zejména do obličeje, břicha, hrudníku, zad i končetin. Milo potom vyzval Svačinku, aby i on do poškozeného muže kopal, což učinil. V napadání se pak střídali, a to i po té, co muž upadl k zemi a nebyl se už schopný bránit,“ uvedl státní zástupce Roman Kafka.

Muži měli ve svém surovém počínání pokračovat nejméně hodinu. Milo měl nakonec vzít kovovou formu na výrobu lízátek a tou několikrát zraněného udeřit. Na příkaz Mila měl pak Svačinka spolu se svou těhotnou přítelkyní tělo naložit do auta a odvézt ho do lesa ke Slavičínu, kde ho zakopali. Policisté mrtvolu objevili až po týdnu pátrání.

Formu se policistům nepodařilo dodnes najít. Milova rodina totiž několik dnů po vraždě celou místnost vyklidila a věci odvezla na skládku do nedalekého Tichova.

Svačinka se již při pondělním líčení k činu přiznal. Prý to vše ale udělal ze strachu o život svůj i své těhotné družky. Ta celé hrůzné události byla přítomna. Oba totiž u Milů bydleli a pracovali za byt, stravu a cigarety. Podle obou je Milo i několikrát fyzicky napadl.

„Hrozně mě to mrzí. Vím, že už se to nedá vrátit,“ litoval ve středu před vynesením rozsudku Svačinka.

Milo ale naopak tvrdil, že s vraždou nemá absolutně nic společného. „Když jsem přišel do místnosti, tak se se Svačinkou prali. Já je chtěl odtrhnout. Dal jsem mu jen dvě rány, protože mě napadl. Jakmile se to uklidnilo, dali jsme si pár panáků a já šel spát. Kolem čtvrté mě vzbudil, že prý nedýchá. Já chtěl zavolat záchranku, ale Svačinka mi řekl, že se o všechno postará. Poslal mě pryč a vyhrožoval mi, že mi něco udělá, jestli to řeknu,“ hájil se druhý obžalovaný.

Oba muži mají za sebou bohatou trestní minulost. Například Milo už jako dítě brutálně šikanoval ve škole ostatní spolužáky. Svačinka zase s nožem v ruce vyhrožoval své bývalé manželce, že zabije jejich dceru.

Milovi i Svačinkovi hrozil původně až výjimečný trest. Při závěrečných návrzích žádali obhájci Mila, aby byl zproštěn obžaloby. Pode nich totiž nebylo prokázáno, že se skutečně na vraždě Milo podílel. „Proč by měl vraždit, když z toho neměl žádný prospěch,“ tvrdil jeden ze dvou obhájců Mila František Novosad.

Státní zástupce ale naopak navrhoval patnáctiletý trest pro Mila a desetiletý pro Svačinku. „Smrt člověka, který je ubíjen nejméně hodinu a další hodiny pak v bolestech umírá, nelze potrestat nijak, než přísně,“ okomentoval soudce Radomír Koudela své rozhodnutí.

Rozsudek ale ještě není pravomocný. Milo se na místě odvolal, Svačinka si vzal lhůtu na rozmyšlenou.

Šárka Šarmanová