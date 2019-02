Zlínský kraj – Pervitin. Ryze česká droga, která se v dnešní době dá uvařit z volně prodejných léků. Poptávka po ní je velká nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí. Není proto divu, že přibývá nejenom jejích konzumentů, ale i výrobců. Ti mohou tuto vysoce návykovou látku uvařit prakticky všude.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Například vsetínským policistům se uplynulý měsíc podařilo dopadnout organizovanou skupinu jedenácti lidí, kteří takřka dva roky vařili pervitin. Hlavou celé party byl třiatřicetiletý muž. „Drogu vyráběl zásadně v nočních hodinách v některém z pronajatých bytů jeho kamarádů ve Vsetíně, kterým za poskytnutí bytu dával několik dávek pervitinu,“ uvedla před časem mluvčí vsetínské policie Lenka Javorková.

Pokaždé vyrobil kolem deseti gramů drogy, kterou sám užíval nebo dál distribuoval. Měl dvacet stálých odběratelů. „Sám pervitin užívá od svých šestnácti let. Tento muž už byl za toxikomanii již v minulosti odsouzen. Z policejní stanice proto putoval přímo do vězení, na základě příkazu k dodání do výkonu trestu,“ přiblížila policejní mluvčí.

Právě na Valašsku poslední roky stoupá počet konzumentů i vařičů této drogy. Ale nejenom tam. Je to například i na Kroměřížsku. „Pervitin je bohužel jednou z nejrozšířenějších drog,“ konstatovala kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Tam místní kriminalisté letos obvinili už dva lidi z nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek. Podle policistů lze totiž recept na vaření drogy sehnat i na internetu.

Jedna dávka se dá v průměru sehnat i za dvě stovky. „V drtivé většině je to tak, že ten, kdo vaří, sám tuto drogu užívá a pak má kolem sebe několik lidí, kterým drogu dál distribuuje a tím si tak přivydělává,“ uvedl dále mluvčí uherskohradišťské policie Aleš Mergental. Tamní kriminalisté mají za loňský rok na kontě jednadvacet případů odhalených varen pervitinu. Například zlínským policistům pomohla k odhalení takových výrobců doslova náhoda. Honili totiž posádku podezřelého auta. Jenomže daleko nedojeli. K jejich smůle jim došel benzín. Policisté pak při prohlídce našli v kufru vozu domácí varnu. Šestatřicetiletý muž a jeho o deset let mladší kumpán tak mohou strávit ve vězení několik let.

A přestože výrobců pervitinu přibývá, je i rok od roku policie úspěšnější v jejich odhalování. Často jim pomáhají i oznámení lidí z okolí. Pachatelé je totiž vaří velmi často v bytech, domcích a chatkách. „Při výrobě této drogy totiž vzniká typický chemický zápach po acetonu, ředidlech nebo toluenu,“ vysvětlil mluvčí zlínské policie Josef Havela. Dalším podezřelým vodítkem může být i velký pohyb lidí v bytě, kteří většinou chodí ve večerních hodinách. Nápadné mohou být i desítky krabiček od různých léčiv povalující se v odpadech.