„Jestli ty papíry nepodepíšeš, tak tě odtáhneme na pole a tam tě zastřelíme. Pak si půjdeme pro tvoje děcka,“ vzpomínal před dvěma lety, při prvním hlavním líčení Pavel B. na své nejhorší okamžiky v životě.

Případem jeho údajného únosu a vydírání se ve čtvrtek začal opět zabývat zlínský krajský soud. Vrchní soud v Olomouci jej totiž vrátil zpět, k novému projednání.

„Věc je třeba posoudit ze všech hledisek,“ zaznělo z aktuálního rozhodnutí odvolacího soudu. Podle rozhodnutí vrchního soudu, musí prvoinstanční soud provést opět rekognici události, výslech svědků i znalců.

Ve čtvrtek vypovídal znalec, psycholog Zdeněk Libíček, který posuzoval věrohodnost poškozeného.

„Necítil jsem u něj sklony k lhavosti nebo že by se ukazoval v lepším světle. Jeho vzpomínky na událost byly v souladu s výpovědí,“ komentoval své závěry.

Vydírání a násilí

Příběh, který si nezadá s těmi, které se odehrávají v akčních filmech, se měl odehrát mezi obcemi Prakšice a Drslavice na Slovácku.

Únos, vydírání se zbraní, násilí. Tak to podle obžaloby vypadalo 7. října 2014. Dva podnikatelé společníci, si měli tímto způsobem vyřizovat účty, a to doslova. Mělo totiž jít o stamilióny.

Obžalobě čelí Jaroslav N. s manželkou Jarmilou. Obžalováni jsou i tři údajní komplici manželské dvojice Slováci Robert S., Artur Ž. a Matej J. Uneseným podnikatelem je podle státního zástupce sedmačtyřicetiletý Pavel B. z Uherskobrodska.

Obžaloba skupinku viní, že poškozeného měli zajmout na vedlejší silnici mezi Drslavicemi a Prakšicemi.

„Z vozidla vyskočili tři maskovaní muži v policejních uniformách, nasadili mu kuklu a odvezli do domu manželů, kde mu jeden z únosců držel pistoli u hlavy a další injekční stříkačku s neznámou látkou u krku. Tím ho donutili podepsat listiny, kde se zavázal ke splacení dluhu 370 milionů,“ zaznělo mimo jiné v obžalobě.

Do celé kauzy jsou údajně také zapleteni i někteří policisté. To ve čtvrtek opět zaznělo ze čtené výpovědi jednoho ze svědků. Podle něj byl poškozený Pavel B. alergický na Jaroslava N. a dlouho přemýšlel, jak se ho zbavit. On od něj stále poptával svůj podíl, Pavel B. se tak stále vyptával Pavla N., jestli proti němu nevedou trestní stíhání,“ zaznělo z výpovědi svědka.

„Byl jsem na oslavě u Pavla B., když Jaroslava N. zatkli. Měli radost, bylo tam řečeno, že se jim něco povedlo,“ zaznělo ve čtvrtek ze čtené výpovědi svědka. Hlavní líčení pokračuje příští týden.