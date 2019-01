Zlínský kraj - Loupeže, vandalství, ale i nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek, či řízení auta bez patřičného oprávnění. To je jen stručný výčet trestných činů, kterých se na území Zlínského kraje v minulých letech dopustili nezletilí.

Ilustrační foto | Foto: Martin Třískala

Nemohl je však za to nikdo potrestat, protože to zákon umožňuje až od patnácti let. Od příštího roku se však hranice trestní odpovědnosti posune o jeden rok níže, tedy ke čtrnácti letům.

„Za loňský rok nám v evidencích uvízlo šestnáct dětí ve věku do patnácti let, které se dopustili nějaké trestné činnosti. Mezi nimi převažují krádeže, sprejerství či vloupání,“ vyjmenovala mluvčí uherskohradišťské policie Jitka Zámečníková.

„Měli jsme tu i patnáctiletou dívku, která přepadla starou paní a okradla ji, či stejně starého chlapce, který přepadl benzinku,“ doplnila dále mluvčí.

Sedm stovek provinění proti zákonu se loni dopustili na Kroměřížsku mladí lidé, kteří jsou ve výchovných ústavech ve Chvalčově, Střílkách či pochází ze Zvláštní a speciální školy internátní v Bystřici pod Hostýnem.

„Z těchto ústavů bohužel často utíkají a jen jich bylo více než čtyři stovky. Naši kriminalisté proti nim vedli dvě stovky trestních spisů, které obsahují sedm set trestných činů,“ podotkla mluvčí kroměřížské policie Blanka Králová.

Dodala, že dominují krádeže, výtržnictví, či vloupání. „Máme tu bohužel i případy dětí, kteří zneužívají drogy a přivydělávají si na ně jejich dalším prodejem,“ povzdechla si Králová. Trestným činem je i samotný útěk z ústavu, který se považuje za měření výkonu úředního rozhodnutí.

I policisté na Zlínsku a Vsetínsku se při své práci setkávají s mladými zločinci. Například v loňském roce dokonce tehdy čtrnáctiletý školák se svým o tři roky starším bratrem ukradl ve zlínské místní části Malenovice auto.

Mladší z bratrů pak sedl za volant, nastartoval ho za pomoci elektrického zkratu a projížděli se po sídlišti. Naštěstí je potkala hlídka strážníků. „S vozem začali ujíždět, a tak je hlídka začala pronásledovat až k parkovišti na ulici Husova. Tam zastavili a dali se na útěk. Strážníci však byli rychlejší a oba zadrželi,“ připomněl zástupce ředitele zlínských městských policistků Pavel Janík.

Čtrnáctiletému školákovi však žádný postih za jeho provinění kvůli nízkému věku nehrozil. Od příštího roku už by však sankci dostal. Buď by mu soud nařídil dohled probačního úředníka, nebo by dostal podmínku a v nejhorším případě i vězení. Trest by byl však poloviční

„Nový trestní zákon má svá pro i proti. Je pravda, že se trestných činů dopouštějí i děti a bohužel řada z nich moc dobře ví, že jim za to nic nehrozí. Ideální by bylo, aby se na ně dělaly posudky, zda si v době páchání trestného činu uvědomili, co dělají a jaké následky tím způsobili a posuzoval se případ od případu,“ reagoval na nový zákon Janík.

„Vše se ukáže v praxi, ale pravda je, že policistům jen přibudou na stole další složky s trestnými činy. Ty podle mě zákon nepomůže eliminovat. Tady je to jen a jen na rodině a jejím výchovném působení. Svou roli ovšem hraje i parta, které se mladý člověk chytí. Ta ho bohužel dokáže přinutit k takovým věcem, které by běžně neudělal. Takže jestli k něčemu nový zákon bude, nebo ne, ukáže až praxe,“ míní zase mluvčí kroměřížských policistů Blanka Králová.