Uherské Hradiště, Lopeník – Trest odnětí svobody 18 měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců, takový verdikt si ve čtvrtek 5. února vyslechl třiadvacetiletý Petr Plášek u okresního soudu v Uherském Hradišti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Podle předsedy soudního senátu Jiřího Přibyla odsouzený pochybil při rallye v Lopeníku, které stálo život čtyři dívky. Ty totiž mladík nevykázal z míst poblíž trati. Proto ho soudce uznal vinným z usmrcení z nedbalosti a těžké újmy na zdraví také z nedbalosti.

Zatímco obhájce obžalovaného Tomáš Vymazal po soudu požadoval úplné zproštění viny, státní zástupce Petru Pláškovi naopak navrhoval trest odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odkladem na dva roky.

Obě strany si po vynesení rozsudku ponechaly lhůtu na rozmyšlenou, zda podají odvolání.

„Stále trvám na tom, že je v tomto případě zřejmé spoluzavinění jak organizátorů, tak i závodních jezdců. Chci se seznámit s argumenty soudu dopodrobna. Poté zvážím, jestli podáme odvolání," konstatoval obhájce Petra Pláška Tomáš Vymazal.

„Trest je sice nepatrně mírnější, než jsem navrhoval, odvolání zvážím, ale v současné době nepředpokládám, že bych se proti trestu odvolal," uvedl státní zástupce Tomáš Pindur.

Příbuzní obětí, kteří se čtvrtečního soudního líčení zúčastnili, se k rozsudku nechtěli vyjadřovat.

„Já tomu klukovi vinu nekladu," sdělil již dříve Slováckému deníku otec jedné z obětí, Břetislav Čaňo.

K rozsudku Jiří Přibyl poznamenal, že za tragickými následky stála souhra vícero faktorů.

„Soud dospěl k závěru, že na obžalovaného lze působit výchovným trestem odnětí svobody, který není spojen přímo s jeho výkonem. Obžalovaný byl doposud netrestán a žil bezúhonně. Je také nutno přihlédnout k jistému spoluzavinění poškozenými dívkami, které se nacházely v blízkosti trati, kde být neměly," konstatoval předseda soudního senátu.

Bezpečnostní plán závodů podle jeho slov definoval pouze tři divácké oblasti, ostatní úseky, které se nacházely u trati, nebyly pro diváky doporučeny a byly víceméně zakázány. A právě úsek 16A, který měl na starosti Petr Plášek, nebyl zařazen do divácké zóny. Obžalovaný tak měl dle rozsudku diváky ze zóny vykázat, pokud by se to nepodařilo, měl pomocí mobilu vyrozumět hlavní pořadatele a závody tak přerušit.

Soud se v rozsudku zabýval také případnou mírou zavinění řidiče havarovaného vozu. Jiří Přibyl upozornil, že na chování závodního jezdce se nevztahují pravidla silničního provozu, a komunikace v Lopeníku byla v osudný den vyhrazena právě pro závodní účely. Odpovědnost za následek smrti tak nelze v tomto případě přičítat pouze jezdci.

„Automobilový sport patří mezi rizikovější počínání. I daleko profesionálnější závody jako jsou formule F1, mají smrtelné nehody u řidičů, mechaniků, ale i diváků. A proto je nutno říci, že tento druh sportu nese s sebou určité riziko a ten kdo se jej účastní, ať už z pozice diváka, traťového komisaře či závodního jezdce, musí s tímto rizikem počítat. K tomu sportu to bohužel patří," vyjádřil se Jiří Přibyl.

Pokud by řidič v kritickém místě podle Přibyla intenzivně nebrzdil, k ničemu by nejspíš nedošlo.

„Určitá jezdecká chyba tam asi byla, ale tuto nelze řidiči klást za vinu. A určitě tedy ne z hlediska trestního práva," upozornil předseda soudního senátu.

Tragédie se stala 10. listopadu 2012 při automobilovém závodu Autogames RallyShow Uherský Brod. Jeden ze závodních vozů v obci Lopeník během rychlostní zkoušky vyletěl z trati do davu osob. Dívky z Lopeníku a Nivnice ve věku 7, 18, 18 a 20 let střet nepřežily. Při nehodě vozu byla těžce zraněna dvaapadesátiletá žena, zranění utrpěl i obžalovaný komisař.