Verdikt oznámil soud v pákistánském městě Láhaur na konci března. Soudního stání se účastnila i zástupkyně velvyslanectví České republiky v Islámábádu. Tereza Hlůšková se tehdy po vynesení rozsudku zhroutila a propukla pláč. „Co jsem udělala?“ ptala se podle serveru Blesk.cz. Její advokát jí však připomněl, že se proti verdiktu mohou odvolat.

Tereza Hlůšková byla zadržena celníky v pákistánském Láhauru 10. ledna loňského roku poté, co údajně prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska.

V jejím kufru našli celníci devět kilogramů heroinu. Češka vinu odmítala, původně dokonce tvrdila, že o drogách nevěděla. Svou výpoveď následně několikrát změnila.

Nekonečný soudní proces

Soudní jednání s Terezou Hlůškovou byla několikrát odročena. Nejprve se nedostavili klíčoví svědkové, později vypukla stávka a nakonec nastal čas náboženských svátků. Zlom nastal po jmenování nového soudce Šahzády Razy, který slíbil, že verdikt vynese co nejdříve. "Doufám ve spravedlnost, jsem nevinná," opakovala zadržená Češka.

Žalobce však proti Češče úspěšně využil klíčový důkaz - kufr, ze kterého celníci vytáhli pytle s heroinem, napsal server Blesk.cz. Naopak její advokát postavil obhajobu na tvrzení, že dotyčné zavazadlo nepatřilo obviněné. Soudce tomuto argumentu ale neuvěřil.

Pákistánský list Urdu Point napsal, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24 milionů korun).