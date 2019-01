Zlín - Už podruhé vrátil Vrchní soud v Olomouci případ osmatřicetiletého Ladislava Kuty z Jiříkova na Děčínsku. Muž byl dvakrát senátem zlínské pobočky Krajského soudu v Brně odsouzen za pokus vraždy podnikatele z Mutěnic na Hodonínsku k osmiletému vězení.

Ladislav Kuta u soudu | Foto: Archiv Deníku

Toho měl Kuta postřelit před dvěma lety na parkovišti u Velehradu na Slovácku.

Vrchní soud už jednou rozsudek zrušil s tím, že důkazy zcela jasně neukazují na Kutu. Krajský soud byl ale zcela opačného názoru, a tak letos v lednu svůj původní verdikt potvrdil. Kuta se však podruhé odvolal a opět uspěl. „Senát zasedal v neveřejném zasedání na začátku dubna, takže nelze říci více podrobností, než bude rozhodnutí rozesláno všem stranám. Ale mohu potvrdit, že opět jsme případ posílali zpět na krajský soud, který se případem bude muset znovu zabývat,“ sdělil mluvčí olomouckého soudu Petr Angyalossy.

Osmatřicetiletý muž měl podle obžaloby 9. března předloňského roku přijít k šestapadesá­tiletému podnikateli, který zrovna zaparkoval před hotelem U Velehradu. Tam měl totiž schůzku se svým známým, který mu dlužil několika milionovou částku. „V tom někdo otevřel dveře a já cítil po paží zbraň. Ta dvakrát střelila,“ popsal postřelený muž.

Vážně zraněný podnikatel stačil z posledních sil auto vyfotit na mobil a pak dojít od hotelu, kde se skácel k zemi. Nebýt včas zavolané pomoci od personálu, mohl svým zraněním podlehnout.

Po této události však zmizela z vozu zraněného složka, v níž byly doklady ohledně půjčky. Muž, který mu dlužil peníze, byl navíc nalezen o několik měsíců později mrtvý. Podle policejních závěrů spáchal muž sebevraždu.

Zraněný podnikatel podle vlastního vyjádření dlouho nevěděl, kdo na něj střílel. A to až do předloňského srpna. To se totiž Kuta objevil u něj před domem v Mutěnicích, vytáhl malorážku na podnikatelova syna a vyhrožoval mu, že jestli mu nezavolá otce, bude střílet. Muž zavolal polici. Teprve pak si prý muž uvědomil, že stejný muž byl i střelcem z Velehradu.

U soudu ale Kuta celou dobu zapíral, že by kdy v Modré byl. Jedním z důkazů proti němu ale byly pachové stopy, které kriminalisté našli v autě postřeleného muže, na sedáku spolujezdce. Kriminalistický technici je totiž sejmuli pouze z dveří spolujezdce a ne z dveří šoféra.

Navíc postřelený muž poprvé na policii jako pachatele střelby identifikoval zcela někoho jiného, ne Kutu. Podruhé už jednoznačně ukázal na něj.

„Já měl strach. Věděl jsem, že ten, kdo to zařídil, to může zkusit ještě jednou. Tak jsem ukázal na člověka, na němž bylo jednoznačně vidět, že je to nějaký místní úředník,“ pokrčil rameny podnikatel.

Krajský soud tak bude muset potřetí rozhodnout, zda je skutečně Kuta vinen ,či ne.