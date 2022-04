„Věci předcházelo velmi rozsáhlé dokazování. Soud konal řízení po podání nové obžaloby na všech pět obžalovaných, podané 7. září 2018. V případě osob, které se podílely na organizaci závodů je potřeba říci, že soud neshledal přímou příčinnou souvislost mezi nějakým porušením povinností, ani porušení povinnosti těchto osob. To však nelze říci u obžalovaného Petra Pláška. Je pravdou, pokud by on zůstal stát na pravé straně a to vozidlo vjelo vlevo mimo vozovku, tak by k žádnému fatálnímu sousledu následků u poškozených nedošlo. Petr Plášek naplnil skutkovou podstatu trestného činu usmrcení z nedbalosti a skutkovou podstatu trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedl předseda senátu Jiří Přibyl.

Ten také ve zdůvodňování svého rozsudku odmítl připustit jako příčinu nehody závodního auta jeho technickou závadu či poškození.Letos to bude už 10 let, co se případ vleče, přestože v roce 2016 okresní soud v Uherském Hradišti už osmnáctiměsíční podmínku traťovému komisaři Petru Pláškovi uložil. Krajský soud však rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci.

Odvolací soud poukázal na údajná pochybení pořadatelů, kteří nezajistili bezpečnost diváků a Pláškovu chybu označil za marginální. Pořadatelé se podle krajského soudu nepostarali o to, aby lidé v Lopeníku o závodech věděli a znali riziková místa. Školení traťových komisařů odvolací soud označil za nedostatečné.

To se však při aktuálním soudním přelíčení nepotvrdilo.K tragédii došlo v sobotu 10. listopadu 2012, kdy se Březovou a Lopeníkem proháněla závodní auta. Na startovní pole rallye se při první ze šesti rychlostních zkoušek před 14. hodinou odpolední postavil i vůz Mitsubishi Lancer EVO 9 Michaela Bartončíka a Josef Bartončíka. Nad automobilem ztratila posádka kontrolu těsně po vjezdu do Lopeníku ve směru od Březové. Na místě kromě mírného převýšení nic nesvědčilo o tom, že právě tento úsek nadělá závodníkům velké problémy.

Právě kvůli rovince řidič zrychlil až na sto padesát kilometrů v hodině a po té, co zdolal horizont malého kopečku, ztratil při zhoupnutí nad autem kontrolu, dostal se do smyku a po 150 metrech doslova vyletěl ze silnice, přičemž srazil a usmrtil přihlížející dívky ve věku 7, 18, 18 a 20 let. Tragédii dnes v jejím místě připomíná svíčkami obklopený pomníček, nacházející se necelých sto metrů od místa nehody. V roce 2013 jej nechali vybudovat pozůstalí, pro něž je neštěstí stále otevřenou ranou.