Čtyři dívky zemřely, dva lidé utrpěli zranění. U dalších čtyř mužů, kteří se na organizací závodu podíleli, soud potvrdil zproštění obžaloby. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Všem pěti obžalovaným hrozilo za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až šest let vězení. Vinu už dříve odmítli. Plášek, který z nich dnes byl u soudu jako jediný, vyjádřil lítost.

"Chtěl bych říct, že je mi to hrozně moc líto, co se stalo. Těžko se mi o tom mluví, já ale dodneška nevím, co jsem udělal špatně,“ uvedl Plášek.

Proti výroku prvoinstančního soudu z loňského dubna o vině a trestu se Plášek odvolal. V případu se odvolal i státní zástupce, a to proti zprošťující části rozsudku. Prvoinstanční soud v případě Pláška zmírnil trestní kvalifikaci. Podle žalobce Plášek "porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona."

Soud muže ale shledal vinným podle odstavce, který nehovoří o porušení důležité povinnosti. Muži tak při použití tohoto odstavce hrozil maximálně tříletý trest vězení.

Předseda senátu Josef Teplý dnes uvedl, že za nehodu mohlo několik shod okolností a několik pochybení. Zmínil například nedostatečně zpracovaný bezpečností plán, podle něj ryze formální školení komisařů, špatné povětrností podmínky či jezdeckou chybou jezdce.

"Všechny tyto okolnosti vyústily v tragickou událost," řekl Teplý.

Podle něj byla jednoznačně prokázána vina právě u Pláška. U ostatních obžalovaných nelze shledat trestní odpovědnost, za následky ale podle něj nesou odpovědnost morální, dodal soudce.

"S rozhodnutím můžeme být spokojeni, došlo ke zmírnění právní kvalifikace. Pro nás bylo podstatné to, že jednoznačně zaznělo, že na vniku nehody se nepodílel jen můj klient, ale i šlendriánství, jak říkal předseda senátu, organizátorů, a to si myslím, že je pro nás dostatečná satisfakce," uvedl po vyhlášení rozhodnutí obhájce Pláška Tomáš Vymazal.

Traťový komisař Plášek podle soudu v rozporu se svými povinnostmi nevykázal dívky od trati. Předseda organizačního výboru závodu Petr Bujáček, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel, hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík a bezpečnostní delegát Václav Filip pak podle státního zástupce porušili ustanovení mezinárodních sportovních řádů týkající se organizace rallye, tvorby bezpečnostního plánu, zabezpečení míst na trati nebo kontrol před závodem.

Vůz Mitsubishi Lancer EVO IX měl Bartončík při závodě na uzavřené trati pronajatý, spolujezdce mu dělal jeho bratr Josef Bartončík. V kauze obviněni nebyli, byť se podle policie na nehodě kromě silného větru podepsala i jezdecká chyba. Stejný závodní vůz havaroval s odlišnými posádkami už na jiných rallye v letech 2010 a 2011.

Tragédie na rally: Na Lopeníku zemřely 4 dívky

Obžalovaní Bujáček a Smolík tvrdili, že auto mělo dlouhodobé technické problémy, jeho majitel to odmítl. Plášek, který sám při nehodě utrpěl zranění, poukazoval na odbyté školení před závodem i na to, že v místě havárie nebyl dostatečně vyznačen zakázaný prostor pro diváky. Tvrdili to i příbuzní obětí. Pořadatelé však uvedli, že lokalita označená byla.

Tragédie, při níž zahynuly dívky ve věku mezi sedmi a 20 lety, se stala 10. listopadu 2012. V roce 2016 nepravomocně uložil okresní soud tehdy jedinému obžalovanému Pláškovi osmnáctiměsíční podmíněný trest.

Krajský soud následně rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci, který později obžalobu rozšířil o další čtyři lidi. Okresní soud se kauzou znovu začal zabývat v prosinci 2019, nepravomocný rozsudek vynesl loni na jaře.