Zlín - Případ rodiny Červenkových ze Zlína má další pokračování. Tři z jejich pěti dětí jim před třemi lety zlínský soud odebral. Nyní půjdou z dětského domova v Uherském Ostrohu do nově otevíraného Klokánku v Kroměříži.

Pobočka krajského soudu ve Zlíně. | Foto: archiv

Před časem o tom rozhodl jak zlínský okresní soud, tak pak i krajský soud, kam se odvolal opatrovník i sociální pracovnice, kteří měli děti na starosti.

Klokánek je zařízení, které nabízí alternativní ústavní péči, založenou na rodinné výchově. Sedmiletou Markétu, jedenáctiletou Kristýnu a o rok mladšího Sebastiana bude připravovat na možný návrat ke svým rodičům. S myšlenkou přeřadit děti z dětského domova do Klokánku přišli samotní Červenkovi.

„Děti mi říkaly, že v dětském domově se nemají dobře. Když už je nemůžeme mít doma, tak alespoň budou blíž a hlavně se s nimi i častěji uvidíme.

Doposud to bylo jednou do týdne a teď je budeme mít u sebe na prázdninách i o svátcích,“ sdělila šťastně Dagmar Červenková. Zlínský okresní soud v červenci roku 2005 manželům Stanislavu a Dagmar Červenkovým děti odebral zejména z toho důvodu, že se o ně nedokázali postarat. Červenkovi se topili v dluzích, které si nadělali u třinácti společností, a Dagmar Červenková byla rovněž stíhána za trestný čin zpronevěry. Navíc v domě na Mladcové, kde celá rodina bydlela, netekla voda a nefungovalo tam topení.

Jejich dům už dvakrát podlehl požáru

Poslední kapkou bylo, když jim dům dvakrát vyhořel. To už zasáhly sociální pracovnice, které rodinu delší dobu sledovaly.

Dvě nejstarší děti, dnes devatenáctiletého Richarda a sedmnáctiletého Tomáše, soud nakonec rodičům ponechal. „Jejich osobnost je už v tomto věku v podstatě hotová,“ vysvětloval před třemi lety zlínský soudce Josef Holcman své rozhodnutí. Podle něj byli starší synové schopni v domě rodičů bydlet. Před časem však Červenkovi soud zažádali, aby jejich děti umístil do Klokánku. A Josef Holcman jim vyhověl. „Zákon vysloveně říká, že soud musí zvážit, zda může být dítě spíše než do ústavní péče umístěno v náhradní rodinné péči. A Klokánek je tento typ zařízení, proto soud rozhodl tak, jak rozhodl,“ vysvětlil.

Proti jeho rozsudku se však odvolala protistrana, tedy sociální odbor a opatrovník dětí. Ve čtvrtek ale krajský soud jejich odvolání zamítl. Co bylo důvodem odvolání, se nepodařilo zjistit. „Jsme vázáni mlčenlivostí,“ sdělila sociální pracovnice zlínského magistrátu Janette Dlouhá. Klokánek už pro Kristýnu, Markétu i Sebastiana přichystal třípokojový byt. „V něm budou bydlet s tetou, což je jedna z našich pracovnic, a budou fungovat jako běžná rodina. Pro celou rodinu už máme navíc přichystaný plán, kdy chceme s rodinou pracovat tak, aby se děti co nejdřív mohly vrátit k nim domů. Kdy k tomu doje, však bude záležet jen na nich a na tom, jak budou spolupracovat,“ vysvětlila vedoucí Klokánku Eliška Petruchová.

Trojice se má navrátit domů do dvou let

Dagmar Červenková doufá, že děti se vrátí domů nejpozději do dvou let. „Dům jsme zevnitř opravili, manžel má prosperující zahradnickou firmu, kde pracuji jak já, tak i náš nejstarší syn,“ popsala žena. Dluhy prý sice ještě mají, ale splácí je. Za zpronevěru ji podle jejích slov soud potrestal podmínkou.

„Je to hrozné, nemít děti u sebe. Už se všichni moc těšíme, až budeme spolu. Uděláme pro to vše,“ slibuje Červenková.