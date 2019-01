Slovácko – Velké dluhy z nejrůznějších bankovních, nebankovních i osobních půjček a neschopnost takto velké závazky splácet, do takového stavu se vlastními rozhodnutími dostala dvaatřicetiletá žena ze Zlína. Ta pracovala v obci na Uherskohradišťsku v hospodě jako servírka.

„Když večer na Nový rok v hospodě nikdo nebyl, zavřela a sama u piva dumala, jak získat peníze na splacení dluhů. Po chvíli dostala velmi špatný nápad. Šla k trezoru, od něhož měla klíče, a odemkla jej. Vzala z něj něco přes třináct tisíc korun a šla k automatům. Začala hrát, protože si podle svých slov bláhově myslela, že peníze „rozmnoží"," začal případ popisovat mluvčí policistů v Uherském Hradišti Aleš Mergental. Po dvou hodinách hraní jí ale v ruce nic nezbylo nic.

„Už v tom okamžiku si prý uvědomila, že je ve velkém problému. Zamkla hospodu a šla domů. Ráno nepřišla do práce, kde majitel zjistil, že v trezoru, který nebyl nijak poškozen, chybí přes třináct tisíc korun. Nezbylo mu, než krádež oznámit na policii," doplnil policejní mluvčí. Strážci zákona poté spolu s majitelem začali zjišťovat, kdo by zmizení peněz mohl mít na svědomí. Práce to ale v tomto případě, nebyla příliš složitá. „Dvaatřicetiletá žena se policistům doznala a vše popsala. Místo toho, aby se snažila rozumně vyřešit svou finanční situaci, tak si přivodila sdělení podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry. Za to jí hrozí až dva roky vězení. A navíc bude muset splácet způsobenou škodu.