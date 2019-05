Nezvaný host, spící na gauči v obýváku rodinného domu v Uherském Hradišti na Třídě Maršála Malinovského, vyděsil v neděli 12. května kolem čtvrté hodiny nad ránem osmaosmdesátiletou ženu, když vešla do svého obývacího pokoje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

„Šestačtyřicetiletý muž přelezl plot a nezajištěnými dveřmi vešel do přízemí objektu. V kuchyni zhlédl obsah lednice, odkud si vzal masovou konzervu a snědl ji. Po dobrém jídle si ustlal na gauči a usnul. Když ho překvapená seniorka uviděla, ihned šla pro syna do patra domu. I on byl v šoku,“ popsala situaci mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.