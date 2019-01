Napajedla – Stále jako živá je tragédie, která ve středu v podvečer otřásla Napajedly. Z balkonu svého bytu v sedmém patře tam vyskočil Jaroslav Janota. Vloni měl střílet na exekutory, za což mu soud letos v lednu vyměřil trest odnětí svobody na dvanáct let. O svém úmyslu skoncovat se životem psal také v posledních hodinách svého života na jednom internetovém blogu.

„Sbohem a amen,“ rozloučil se na portále a o pár hodin později svůj život skutečně ukončil.

Hodinové drama na balkoně sledovaly desítky obyvatel, ale snad nikdo z nich v ten nejhorší konec nevěřil.

„Byl to nekonfliktní tichý pán. Šel, pozdravil a šel dál. Je to hrůza. Překvapilo nás to, protože jsme netušili, že něco takového udělá,“ řekla ve čtvrtek Deníku tichým hlasem paní Blanka.

Středečnímu dramatu přihlížela jen ze vzdálenosti pár desítek metrů, k události prý zavolala hasiče.

„Hodinu a půl tam visel, pak to vzdal,“ hlesla paní Blanka, která žije v blízkosti bytu, v němž bydlel i zesnulý Jaroslav Janota.

„Viděla jsem, co se tu odehrálo. Je to hrozné, co se tu děje. Bydlím tu jen měsíc, je to strašné,“ vyjádřila se zase paní Eva žijící ve vedlejším vchodu panelového domu, odkud muž skočil.

Smutnou událost ve čtvrtek odpoledne na místě připomínala trojice svíček poblíž místa, kde muž dopadl na zem.

Mnozí se u nich zastavovali a se smutným pohledem pozvedali hlavu k sedmému patru. „Zavřít exekutory,“ rozzlobil se ve čtvrtek odpoledne v jednom okamžiku pan Květoš z Napajedel.

„Někdo zabije člověka a dostane za to 6 let. Tento pán měl jít sedět mnohem déle prakticky za nic. No dobře, nesplácel dluhy, ale je to všechno trochu nespravedlivé. A smutné je, že to vyřešil tak, jak to vyřešil. Tak se to nemá řešit, měl na to jít jinak,“ dodal rozzlobeně senior.

Jaroslav Janota měl v nejbližších dnech nastoupit do vězení. Podle Petra Ročka, olomouckého psychiatra, musel mít i vlivem toho hodně narušenou psychiku.

„Musel trpět úzkostí a sebevražednými myšlenkami. Tlak na psychiku je obrovský. Je bez diskuse, že někdo se v takové situaci rozhodne k sebevraždě. Není ale tak časté, že by takovou situaci lidé řešili tímto způsobem,“ konstatoval pro Deník psychiatr.

Podle Petry Kučerové, mluvčí Vězeňské služby České republiky, se vyskytne pár případů do měsíce, kdy odsouzený nenastoupí v termínu k výkonu trestu. Co se ovšem s dotyčnými děje, proč nenastoupili, nezjišťují.

„Vězeňská služba až po uplynutí nějaké lhůty administrativně informuje soud, který rozhodl o nástupu do výkonu trestu. Nás zajímá až člověk, který překročil práh našeho zařízení nebo se do něj nedostavil,“ vysvětlila.

Středeční hodinové drama se začalo odehrávat o půl čtvrté odpoledne, kdy zavolala na tísňovou linku 158 žena. Ta policistům sdělila, že její známý, se kterým komunikuje přes sociální síť, chce ukončit svůj život. Na místo tak ihned vyjela policejní hlídka.

„Po příjezdu do místa bydliště muže v Napajedlích policisté zjistili, že tento je na balkoně v sedmém patře a křičí, že skočí. Proto byl na místo ihned vyslán tým vyjednavačů. Taktéž byly přivolány ostatní složky Integrovaného záchranného systému a strážníci městské policie. Okolí domu, ve kterém muž bydlel, policisté zajistili z bezpečnostních důvodů páskami a do jeho blízkosti nepustili ostatní občany,“ připomněla policejní mluvčí Lucie Javoříková.

Vyjednavači po příjezdu na místo začali s osmačtyřicetiletým mužem komunikovat.

„V průběhu vyjednávání, kdy se mu policisté snažili tento úmysl rozmluvit, však muž nespolupracoval, byl agresivní a komunikaci odmítal. O půl šesté večerní se rozhodl ukončit svůj život a skočil z balkonu svého bytu,“ konstatovala.

Zdravotníci se mu ještě snažili pomoci, avšak muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a zraněním na místě podlehl. „I když je vyloučeno cizí zavinění, policisté na případu stále pracují. Prověřují okolnosti celé nešťastné události, vyhodnocují zajištěné stopy a materiály,“ dodala mluvčí.

