Jako pomyslní žraloci v rybníce loví finanční podvodníci důvěřivce na Slovácku. Ti se pro ně stávají snadnou kořistí, kterou následně bez mrknutí oka okradou o úspory nebo si na ně vezmou statisícové půjčky. Další z takových případů řeší kriminalisté.

Muže, který se nechal zlákat vidinou výhodných investic do bitcoinové měny, obral neznámý pachatel o více než půl milionu.

„Začátkem minulého týdne měl čtyřiačtyřicetiletý muž telefonát od údajného zástupce společnosti pro obchodování s bitcoin měnou. V průběhu dlouhého rozhovoru mu obchodník přislíbil velký výnos z budoucích finančních transakcí,“ popsal případ policejní mluvčí Radomír Šiška.

Po usednutí k počítači muž nelenil a nainstaloval aplikaci, která umožnila obchodníkovi vzdálený přístup do jeho notebooku. Podvodný finanční poradce dostal se svolením přístup do internetového bankovnictví. Společně započali první investici vstupním poplatkem do světa burzy ve výši pět tisíc korun.

„Obchodování ho uchvátilo natolik, že si vyřídil úvěr. Zažádal o dvě půjčky přesahující půl milionu korun. Po jejich vyplacení umožnil bankéři jejich proinvestování. Když se pak poškozený začal zajímat o své peníze a zisk, obchodní poradce se odmlčel,“ řekl policejní mluvčí.

Pachatel připravil muže o bezmála 600 tisíc korun. Za trestné činy podvod, neoprávněné pozměnění platebního prostředku a neoprávněný přístup k počítačovému systému mu hrozí až osmileté vězení.