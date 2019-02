Ukázkovým příkladem toho, jak snadno lze v současnosti u nezodpovědných nebankovních finančních společností získat půjčku, je následující kauza ze Slovácka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Mladá žena bydlela se svojí o dva roky starší kamarádkou, na kterou si bez jejího vědomí sjednala půjčku u nebankovní společnosti.

„Tajně vzala své spolubydlící doklady potřebné k vyřízení žádosti. S pracovnicí společnosti pak sepsala veškeré dokumenty, podepsala je jménem spolubydlící a následně převzala finanční hotovost ve výši pětatřicet tisíc korun. Každý týden měla splácet tisíc padesát korun. Po dvou týdnech jí ale peníze došly. Poplatila své předchozí závazky a na splácení úvěru už jí nic nezbylo,“ prozradila podrobnosti k aktuálnímu případu mluvčí policistů v Uherském Hradišti.

Co bylo dál, není těžké uhodnout. Společnost oslovila ženu, na kterou byl úvěr vyřízen, aby splátky doplatila. Podvedená však o ničem nevěděla, proto vše oznámila na policii.

Tím že, podvodnici policisté v uplynulých dnech obvinili z trestného činu úvěrový podvod z trestní sazbou až dvouletého pobytu za mřížemi, by vše mohlo sice skončit, ale ruku na srdce, co jsou to za pravidla, která povolují prokazovat se cizími doklady a činit zloděje z lidí, nemajících o této zákeřnosti ponětí?