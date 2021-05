V případě prokázání viny jim hrozí až patnáct let za mřížemi.

„Obvinění ji zbili, spoutali jí ruce za zády a dali jí přes hlavu pytel. Vtáhli ji do auta, a na to ji několik hodin vozili po okolí s cílem ji zavézt do Valašského Meziříčí,“ zaznělo v obžalobě.

Podle ní únosci chtěli, aby jim žena prozradila, kde se ukrývají peníze z trestné činnosti jejího otce, za kterou byl pravomocně odsouzen a odpykává si trest ve vězení.

Údajně šlo o téměř 100 milionů korun a měly být ukryty právě ve Valašském Meziříčí.

Avšak jejich záměr prý nevyšel, peníze tam nebyly. Žena únoscům údajně slíbila (po celou dobu únosu měla mít kápi přes hlavu, pozn. red.), že peníze doveze další den na čerpací stanici Rohlenka.

Únosci ji proto měli po dohodě jak k převzetí peněz dojde, pustit. Stačili jí však podle žalobce vzít její kreditní kartu a z té vybrat 20 tisíc korun.

Justiční omyl

Původně byl za únos Zuzany V. odsouzen k deseti letům v žaláři devětatřicetiletý Michal Šnajdr, který svůj trest vykonával v mírovské věznici více než rok. Došlo však k justičnímu omylu, dva muži, kteří se na únosu Zuzany V. podíleli, se zřejmě pod tíhou svědomí k činu doznali. Jak v přípravném řízení, tak také na začátku líčení u soudu.

„Představa deseti let byla pro mne srovnatelná s pokusem vraždy člověka. Ty pocity byly nepopsatelné,“ svěřil se Deníku krátce po po propuštění z vězení neprávem odsouzený Šnajdr.

U soudu ve čtvrtek vypovídaly tři svědkyně, které měly svou výpovědí potvrdit nevinu některých z obžalovaných a to, že se v dobu, kdy k únosu došlo, obžalovaní na místě činu nenacházeli. Avšak jimi uváděné časové údaje se právě s dobou únosu nekryly.

Na začátku června hlavní líčení ve Zlíně pokračuje, na řadu by měly přijít závěrečné řeči.