Bloumal Babicemi a přemýšlel, jak peníze získat, když na neštěstí spatřil benzínovou čerpací stanici.

„V ten okamžik měl jasno. Vytáhl pepřový sprej, který neustále nosí u sebe pro případnou obranu a vešel do prodejny. Uvnitř se zrovna nikdo nenacházel. Přistoupil k pultu a hrozil obsluze, ať otevře pokladnu nebo ji zabije. Žena ze strachu otevřela zásuvku. Pachatel do ní párkrát sáhl a zmocnil se několika tisíc korun. Pak z prodejny odešel. Přepadená žena vyšla ven a požádala zákazníky, kteří právě čerpali pohonné hmoty do svých aut, aby zavolali na policii,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Na místo podle jejích slov vyrazilo několik policejních hlídek. Relaci operačního důstojníka vyslechla také hlídka krajských dopravních policistů, kteří se nacházeli nedaleko ve služebním vozidle v civilním provedení.

„Vydali se proto okamžitě do Babic. Po chvíli uviděli muže, jenž odpovídal popisu pachatele. Byl svlečený do půl pasu. Jeho mikina a kšiltovka ležely kousek od něj v trávě,“ pokračovala Simona Kyšnerová v popisu události.

Muž si hlídky v civilním voze nejprve nevšiml. Když ale policisté z auta vyběhli, rychle podle slov mluvčí odhodil peníze za plot jednoho z domů a v ten moment ho hlídka zadržela.

„Od oznámení loupeže na policii do chvíle dopadení pachatele uběhlo pouhých sedm minut. Hned na druhý den jsme muže obvinili z trestného činu loupež. Ten se kriminalistům při výslechu ke spáchanému skutku přiznal,“ doplnila Simona Kyšnerová. Nyní pachateli hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.