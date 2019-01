Bojkovicko – Distribucí pervitinu si ke svému platu přilepšoval sedmadvacetiletý muž z Bojkovicka, který je pracovníkem bezpečnostní agentury a hlídá v supermarketu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

V pondělí 5. července mu ale jeho nekalou živnost překazili hradišťští kriminalisté. „Po trpělivém sledování jej přistihli v okamžiku, kdy chtěl směnit pervitin za alkohol. Drogu přinesl mladíkovi na parkoviště před jeden z uherskobrodských supermarketů. Mladík mu měl na oplátku ukrást z obchodu láhev tvrdého alkoholu. Ke směně ale nedošlo, protože dealera s drogou v ruce zadrželi kriminalisté. Muž putoval do policejní cely a půl gramu pervitinu na chemický rozbor,“ uvedl hradišťský policejní mluvčí Aleš Mergental. Strážci zákona lapenému prokázali, nejen to, že se snažil vyměnit pervitin se zmíněným mladíkem, ale i to, že jej také v několika případech dal, údajně jen tak zdarma, mladé dívce. Kriminalisté mu v těchto dnech sdělili obvinění ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Zákon za to stanovuje trest až pěti let vězení.