V souvislosti s tragickou nehodou, která se stala 10. listopadu 2012 při rally v Lopeníku a při níž přišly o život čtyři dívky, rozhodl státní zástupce o trestním stíhání dalších čtyř osob.

Vedle traťového komisaře Petra Pláška by mohli stanout před soudem i hlavní pořadatel závodu Petr Bujáček a tři lidé z Federace automobilového sportu ČR. Informaci jako první přinesl server idnes.cz.

Proti trestnímu stíhání, o kterém bylo podle informací Deníku rozhodnuto v říjnu loňského roku, vznesli všichni čtyři stížnost. Tu ale krajský státní zástupce ve Zlíně v těchto dnech zamítl jako nedůvodnou.

Petr Bujáček se cítí nevinný, u soudu v Uherském Hradišti před časem uvedl, že v místě nehody nebyly divácké prostory.

„Proto nebyly označeny páskou. Když se tam objevila skupina osob, měl je obžalovaný (traťový komisař Petr Plášek – pozn. aut.) vykázat či vyrozumět telefonicky dispečink. K tomu ale nedošlo,“ řekl Petr Bujáček.

Okresní soud původně vyměřil Petru Pláškovi za to, že důsledně nestřežil závodní trať, 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na stejně dlouhou dobu. Plášek se hájil tím, že jej pořadatelé akce nedůsledně proškolili.

S tím se ztotožnil krajský soud, který proškolení označil za zcela nedostatečné, a dospěl k závěru, že zavinění komisaře je spíše marginální a že nejspíš chybovali také pořadatelé závodu.

Policie by měla šetření ukončit v březnu a předat věc do rukou státního zástupce. Ten pak rozhodne o dalším postupu.

Co se stalo?K neštěstí došlo 10. listopadu 2012 při Rally Show Uherský Brod, závodní vůz Mitsubishi Lancer posádky Michael Bartončík, Josef Bartončík vylétl při průjezdu obcí Lopeník z trati a zabil čtyři dívky ve věku od sedmi do dvaceti let.