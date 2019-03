Nerovný souboj psích plemen, kdy na jedné straně zůstal roztrhaný Jack Russel a na druhé straně agresivní molossoidní (doggovití) útočníci, rozdmýchal mezi pejskaři vlnu kritiky na jejich majitele. Psi z jeho zahrady totiž neměli utéct poprvé.

„Byli jsme se synem zrovna na procházce, když kolem nás proběhl starší pár, že jim volala policie, aby si dojeli pro zaběhlého psa. Když jsme šli dál jejich směrem, potkali jsme ještě několik lidí, kteří nás míjeli s tím, že zaběhlí psi měli být dva a že tam někoho roztrhali,“ popisovala svůj poslední zážitek z Kunovského lesa Michaela V.

Scénu, která se před ní o pár chvil později rozprostřela, si bude pamatovat dlouho.

„Opodál stála starší paní, celá poválená, s rukama od krve. Plakala a byla evidentně v šoku. Řekla nám, že dceři hlídala s manželem psa a teď neví, co dělat. Její manžel dostal od policistů pytel a šel mezitím posbírat to, co z jejich mazlíčka zbylo,“ líčila drastické události Michaela V.

Nejen ona, ale i ostatní pejskaři často navštěvující Kunovský les se proto začali ptát, jak daleko ještě budou muset problémy s agresivními psy zajít, aby se něco změnilo.

„Kdyby utekli jejich majiteli poprvé, nejspíš by jsem se nad tím tolik nepozastavovala. Bohužel se to stalo už několikrát a já se ptám, co dál? Začne to někdo řešit, až napadnou i lidi? Vždyť takový pes váží stejně co já,“ kroutila hlavou Lucie Brázdilová.

Své stížnosti adresují Jiřímu Masaříkovi, který své psy chová na dvorku blízkém Kunovskému lesu.

„Byl jsem na dovolené a psy hlídali mí rodiče. O tom, že utekli a na někoho zaútočili vím, ale ještě jsme nebyl ani na policii, ani jsem se nesešel s poškozenými, takže k tomu nic víc nedokážu říct. Určitě budu vše řešit,“ nechal se slyšet Jiří Masařík.

O moc sdílnější doposud nebyli ani policisté.

„O případu víme a v současnosti probíhá jeho vyšetřování. Podrobnější informace však nyní sdělovat nebudeme,“ dodala mluvčí krajských policistů Lenka Javorková.